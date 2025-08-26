Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı

İngiltere, Hollanda ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerindeki siyasetçiler ve kamuoyu önündeki isimler, İsrail 'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze 'de yaşananlara "sessiz kalamayacaklarını" i fade ederek, görevlerinden ayrıldı.

Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltukları boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı (AA)

HOLLANDA

Hollanda'da Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ambargo, İsrail'den silah alımlarına yasak, aşırı sağcı İsrailli bakanlara seyahat yasağı gibi daha sert tedbir ve yaptırımların yanı sıra Filistin devletinin tanınması gibi taleplerinin koalisyon ortaklarınca engellenmesi üzerine 22 Ağustos'ta görevinden istifa etti.

Veldkamp'ın istifası bir çeşit domino etkisi yarattı ve Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) diğer bakanlar da geçici hükümetten istifa etti.

İstifa edenler arasında NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum, İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanı Judith Uitermark, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanı Danielle Jansen, Dış Ticaret'ten sorumlu Devlet Bakanı Hanneke Boerma, Hukuki Koruma'dan sorumlu Devlet Bakanı Teun Struycken, Vergilendirme ve Gümrük'ten sorumlu Devlet Bakanı Tjebbe van Oostenbruggen ile Sosyal Yardımlar'dan sorumlu Devlet Bakanı Sandra Palmen-Schlangen yer aldı.

Van Hijum, İsrail hükümetinin eylemlerini "uluslararası anlaşmalarla taban tabana zıt" olarak nitelendirerek, "Kısacası, artık bu iş bitti." dedi.

Geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ise istifalardan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti ve Gazze'de kötüleşen durumu "dramatik" şeklinde tanımladı.

Bakanların görevlerinden çekilmesiyle kabinede hükümeti destekleyen sandalye sayısı 150'den 32'ye düştü.