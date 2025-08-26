Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü coşkuyla kutlanıyor.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen programda katıldı.

Başkan Erdoğan Ahlat’tan Malazgirt’e geçiyor

Erdoğan programda açıklamalarda bulunuyor:

Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsında 86 milyon vatandaşımın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

GAZZE'YE SELAM

İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli Filistinli kardeşlerimi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum.

Bu meydanı hınca hınç dolduran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler dünyaya biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlu olsun. O kahraman ordunun aziz ruhları şad olsun.

Sultan Alparslan 26 Ağustos cuma namazını eda ettikten sonra, ordusunun huzuruna çıkmış ve ordusuna, 'Ey askerlerim ve komutanlarım. Ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat müslümanların bizim için dua ettiği bu saate düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek sonuca ulaşacağız, kaybedersek şehit olacağız." dedi.