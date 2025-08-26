PODCAST CANLI YAYIN

Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar

ABD Başkanı Donald Trump bu kez de Kore siyasetine el attı. Beyaz Saray’da Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae Myung’u ağırlayan Trump, Lee’ye Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkilerinin ne kadar iyi olduğundan söz etti. Lee, cevapsız kalırken Trump ise iki “düşmanı” bir araya getirmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Trump görüşme sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a övgüler yağdırdı ve aralarındaki olumlu ilişkinin altını çizdi.

Trump ve Lee, AFP

TRUMP ŞİMDİ DE KORE SİYASETİNE EL ATTI

Kore siyasetinin en çetrefilli konularından birine müdahil olmak konusunda istekli görünen Trump, Kim ile iyi bir ilişki içinde olduğunu defalarca dile getirdi. Kuzey Kore'nin bir ülke olarak "büyük bir potansiyele" sahip olduğunu söyledi ve bir noktada Kim ile Lee arasında bir görüşme ayarlamayı teklif etti.

Lee ve Trump, AFP

LEE İLE GÖRÜŞTÜ KİM'İ ÖVDÜ

Trump Lee ile görüşmesinde Kim'e övgüler yağdırırken Lee'nin ise sessizce oturması dikkat çekti.

Kuzey Kore, haziran ayında göreve başlayan Lee'nin Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltma çabalarını geçtiğimiz haftalarda reddetmişti.

Kardeşi Kim Jong-un adına konuşan Kim Yo-jong, o dönemde Kuzey Kore devlet medyasında yayınlanan bir açıklamada, "Seul'de hangi politika benimsenirse benimsensin ve hangi öneri yapılırsa yapılsın, bizim hiçbir ilgimiz yok" demişti.

Trump, yönetimin Çin'e odaklanması nedeniyle ülkeleri arasındaki ilişkilerin gerilmesi üzerine, Lee ile ilk kez Washington'da bir araya geldi.

Lee ve Trump, AFP

GÜNEY KORE'YE GEMİ MESAJI

Trump, gazetecilerin önünde bir saat süren oturumda, ABD ve Güney Kore arasındaki ittifaktan bahsetti. ABD'nin Güney Kore'den gemi satın almayı düşündüğünü ve II. Dünya Savaşı'nda "günde bir gemi inşa ettiklerini" söyledi. Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmasıyla birlikte sanayi çağının geri döneceğini öngördüğünü belirtti.

Trump, Kim ile iyi anlaştıklarını defalarca dile getirdi ve Kim'i ziyaretinde, ABD başkanının Kuzey Kore'ye doğru Demilitarize Bölge sınır hattını geçerek sembolik bir yürüyüş yaptığı anıları anlattı. Trump, bunu yapan ilk Amerikan başkanıydı. Bu görüşmeden önce, Kim ile birbirlerine hakaretler ve saldırı tehditleriyle sataşmışlardı.

Lee ve Trump, AFP

KİM İLE LEE'Yİ GÖRÜŞTÜRMEK İSTİYOR

Trump, tekrar bir araya gelme fırsatı hakkında, "Bir görüşme yapmak isterim. Uygun bir gelecekte Kim Jong-un ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

