Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Trump görüşme sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'a övgüler yağdırdı ve aralarındaki olumlu ilişkinin altını çizdi.

Kore siyasetinin en çetrefilli konularından birine müdahil olmak konusunda istekli görünen Trump, Kim ile iyi bir ilişki içinde olduğunu defalarca dile getirdi. Kuzey Kore 'nin bir ülke olarak "büyük bir potansiyele" sahip olduğunu söyledi ve bir noktada Kim ile Lee arasında bir görüşme ayarlamayı teklif etti.

Trump ve Lee, AFP

LEE İLE GÖRÜŞTÜ KİM'İ ÖVDÜ

Trump Lee ile görüşmesinde Kim'e övgüler yağdırırken Lee'nin ise sessizce oturması dikkat çekti.

Kuzey Kore, haziran ayında göreve başlayan Lee'nin Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltma çabalarını geçtiğimiz haftalarda reddetmişti.

Kardeşi Kim Jong-un adına konuşan Kim Yo-jong, o dönemde Kuzey Kore devlet medyasında yayınlanan bir açıklamada, "Seul'de hangi politika benimsenirse benimsensin ve hangi öneri yapılırsa yapılsın, bizim hiçbir ilgimiz yok" demişti.

Trump, yönetimin Çin'e odaklanması nedeniyle ülkeleri arasındaki ilişkilerin gerilmesi üzerine, Lee ile ilk kez Washington'da bir araya geldi.