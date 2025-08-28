Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/371 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/371 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Çukurova İlçesi , Karalarbucağı Mahallesi , 7911 Ada No , 14 Parsel No , 10/766 Arsa Payı , 3.830,00 alanlı , C Blok 13.kat 37 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken vasfında tapuya kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; Devlet Bahçeli Bulvarı ile Bülent Angın Bulvarının kesişiminden sağa batıyaDevlet Bahçeli Bulvarına dönülür, bulvar üzerinde ~250 m ilerledikten sonra sağda kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu siteye ulaşılır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanın çoğu tamamlanmış olup çok katlı olan benzer mimari özelliklere sahip konut ve iş yeri kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın yakınında bulunan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazın parselin doğuda yer alan C Blokta konumludur. C Blok bodrum +zemin + asma + 13 normal kattan ve 57 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, bina giriş zemini, merdiven basamaklarıkaro, sahanlıkları seramik kaplamadır. Merdiven tırabzanları demir doğramadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Taşınmaz, C Blok 37 bağımsız bölüm numaralı MESKEN vasıflı taşınmaz binanın zemin katında, doğu cepheden sağlanan bina girişine göre sol yan cephede yer almakta olup güney, doğu ve batı yönlerde konumlu dairedir. Konu taşınmaz projesine göre 130 m² bürt alana sahip olup 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramik+ parke kaplama, duvarları saten boyalı, iç kapılar amerikan panel kapı, giriş kapısı ahşap+ panjurlu demir kapı, pencereler pvc doğramadır. Islak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı mermer, dolabı hazır imalattır. Meskenin iç teknik özellikleri ve dekorasyonu iyi durumdadır. Çukurova Belediyesi Ruhsat Müdürlüğünün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 20.11.2001 tarih 30/6 sayılıyapı ruhsatı olduğu öğrenilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu AZ HASARLI dır. Mahallinde yapılan incelemede depreme ilişkin herhangi bir hasar durumu gözlenmemiştir.

Adresi : Mahfesığmaz Mah. Devlet Bahçeli Bulvarı, Adnan Kahveci Apartmanı C Blok No:5 K:13 D:37 Çukurova/Adana Çukurova / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Çukurova Belediyesi E-İmar Servisine göre; Ticaret + Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.40, E: 2.00, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 4.050.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02284333 #ilan.gov.tr