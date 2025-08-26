ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi

ABD'nin Paris Büyükelçisi ve aynı zamanda Başkan Donald Trump 'ın "dünürü" olan Charles Kushner , Filistin'i tanıyacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'u hedef almıştı.

Barrot, AA

"FRANSA'YA GELİP YÖNETİM DERSİ VERMEK ONA DÜŞMEZ"

Kushner'in yaptığı açıklamanın "haksız ve yersiz" olduğunu dile getiren Barrot, çağrılmasına rağmen Kushner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gelmediğini doğruladı.

Barrot, Kushner'in yerine bakanlığa ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nin iki numarasının geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

Ona (Kushner'in) açıklamasının haksız ve yersiz olduğunu söyledik. Yersiz, çünkü Fransa'ya gelip, burada yönetim dersi vermek yabancı bir ülkenin temsilcisine düşmez. Haksız, çünkü çok az sayıda ülke bu denli radikal bir şekilde Yahudi karşıtlığıyla mücadele ediyor.

Gelecek günlerde Kushner'le tekrar bir araya gelerek bu mesajları verme fırsatı olacağını ifade eden Barrot, bakanlığın başına geçtiği ilk gün Yahudi karşıtlığına karşı uluslararası bir etkinliğe başkanlık ettiğini kaydetti.

Barrot, Fransa'nın kendi topraklarında ve uluslararası arenada Yahudi karşıtlığıyla mücadele ettiğini vurguladı.

FRANSA FİLİSTİN'İ TANIMAYA HAZIRLANIYOR

Barrot, daha önce Macron'un da açıkladığı gibi Fransa'nın Filistin devletini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce eylül ayında tanıyacağını söyledi.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombalamaya, sivillere saldırmaya ve insanları aç bırakmaya devam ettiğini söylemesi üzerine Barrot, "Bu kabul edilemez ve bu nedenle Fransa, İsrail hükümetinin üzerindeki baskının artması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Barrot, Tel Aviv hükümetinin eylemlerinin İsrail'deki sivil toplum nezdinde de kınandığını ifade etti.