PODCAST CANLI YAYIN

ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi

ABD ile Fransa arasında Filistin krizi büyüyor. ABD’nin Paris Büyükelçisi olan Charles Kushner, Filistin’i tanıyacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef almıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kushner’e tepki göstererek yabancı bir ülke temsilcisinin Fransa’ya gelip yönetim dersi veremeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi

ABD'nin Paris Büyükelçisi ve aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın "dünürü" olan Charles Kushner, Filistin'i tanıyacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, EPAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, EPA

FRANSA'DAN KUSHNER'E TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçlayan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'e tepki göstererek, yabancı bir ülke temsilcisinin Fransa'ya gelip yönetim dersi veremeyeceğini söyledi.

Barrot, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda, Macron'u "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçlayan Kushner'in sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, AABarrot, AA

"FRANSA'YA GELİP YÖNETİM DERSİ VERMEK ONA DÜŞMEZ"

Kushner'in yaptığı açıklamanın "haksız ve yersiz" olduğunu dile getiren Barrot, çağrılmasına rağmen Kushner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gelmediğini doğruladı.

Barrot, Kushner'in yerine bakanlığa ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nin iki numarasının geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

Ona (Kushner'in) açıklamasının haksız ve yersiz olduğunu söyledik. Yersiz, çünkü Fransa'ya gelip, burada yönetim dersi vermek yabancı bir ülkenin temsilcisine düşmez. Haksız, çünkü çok az sayıda ülke bu denli radikal bir şekilde Yahudi karşıtlığıyla mücadele ediyor.

Gelecek günlerde Kushner'le tekrar bir araya gelerek bu mesajları verme fırsatı olacağını ifade eden Barrot, bakanlığın başına geçtiği ilk gün Yahudi karşıtlığına karşı uluslararası bir etkinliğe başkanlık ettiğini kaydetti.

Barrot, Fransa'nın kendi topraklarında ve uluslararası arenada Yahudi karşıtlığıyla mücadele ettiğini vurguladı.

FRANSA FİLİSTİN'İ TANIMAYA HAZIRLANIYOR

Barrot, daha önce Macron'un da açıkladığı gibi Fransa'nın Filistin devletini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce eylül ayında tanıyacağını söyledi.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombalamaya, sivillere saldırmaya ve insanları aç bırakmaya devam ettiğini söylemesi üzerine Barrot, "Bu kabul edilemez ve bu nedenle Fransa, İsrail hükümetinin üzerindeki baskının artması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Barrot, Tel Aviv hükümetinin eylemlerinin İsrail'deki sivil toplum nezdinde de kınandığını ifade etti.

Kushner, AFPKushner, AFP

KUSHNER'DEN MACRON'A TEHDİT GİBİ MEKTUP

Büyükelçi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve WSJ'de yayımlanan mektubunda, Fransa'da "antisemitizmin dramatik şekilde yükselişinden ve Fransa hükümetinin bununla mücadelede yeterli adım atmamasından endişe duyduğunu" belirtmişti.

Kushner 7 Ekim 2023'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı "bir şiddet ve sindirme kampanyası" olduğu değerlendirmesini yaptığı mektubunda, "Fransa'da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Barrot, EPABarrot, EPA

KUSHNER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kushner'in Macron'a yazdığı mektupta ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından endişe duyduğunu ve Fransız yetkililerin bununla mücadele etmek için yeterli önlem almadığını iddia ettiği bildirilmişti.

"Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Büyükelçi Kushner'in mektuptaki ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, Kushner'in iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilmiş ve kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı duyurulmuştu.

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Trump'ın kızı İvanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası.

Macron resmen duyurdu: Fransa BMGKda Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrailden peş peşe tepki ve tehdit açıklamalarıMacron resmen duyurdu: Fransa BMGKda Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrailden peş peşe tepki ve tehdit açıklamaları

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura "yüzde 11 + 7" teklifi değişmedi: 2027'ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Malazgirt'te 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden "birlik" karesi
İstanbul'da marketlere fiyat denetimi: 45 bin 615 ürüne tutanak!
Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | Rov devrede
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
"Köpek" kavgasında mermi sıkıldı! Ankara'da sanayiyi karıştıran olay
Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi