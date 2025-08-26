PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri'nden flaş Suriye açıklaması | Soykırımcı İsrail'e kınama (AA)Dışişleri'nden flaş Suriye açıklaması | Soykırımcı İsrail'e kınama (AA)

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"KATLİAM VE İŞGAL SİYASETİNDEN BAŞKA BİR AMAÇ GÜTMÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları kaydetti:

İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor.
İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır.

Bu saldırıların birileri tarafından "İsrail'in güvenliği" olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir.

Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır.

Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği birşey yoktur.

Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPGnin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemezAnkara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPGnin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura "yüzde 11 + 7" teklifi değişmedi: 2027'ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli'den "Zafer" ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Malazgirt'te 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden "birlik" karesi
Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti
Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba'nın gerçek adı duyanları şaşırtıyor! Meğer isminde ipucu varmış