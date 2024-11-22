Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray ile Pasifik Holding arasında yapılan 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Türk futbolundaki yapı konusunun sorulması üzerinde Dursun Özbek, "Bunu yapı yapı diye konuşanlara sormak lazım. Herkesin gözü önünde bir tespit var. Eğer Türk futbolunda yapı varsa zaten Galatasaray'a karşı yapı var. İnsanlar bunu evirip, çevirip başka formata sokmak istiyorlar" dedi.

FLORYA'YI BEKLİYORUZ

Özbek yabancı VAR hakeminin geçmişte uygulandığının, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda alacağı karara da karşı çıkmayacaklarını ifade etti. Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini seçildikleri dönemden koyduklarını hatırlatan Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı, "Galatasaray'ın, Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkma hedefini seçildiğimizden beri zaten koymuştuk. Bunu nasıl yapabileceğimizi defalarca izah ettik. Florya'daki sürecinin tamamlamasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti ama sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır" dedi.



TRANSFER İÇİN DAHA ERKEN

Dursun Özbek, "Osimhen, Galatasaray Spor Kulübü'nün sporcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezon bitiminde transfer döneminde bütün kulüpler Osimhen gibi bir futbolcuyu transfer etmek ister. Burada en önemli faktörlerden biri, harcama limitlerinizin oluşması. Onun için daha erken" açıklamasını yaptı"



BORÇ 14 MİLYAR 238 MİLYON TL

Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu. Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre güncel borç tutarının 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL olduğu ifade edildi. Öte yandan Galatasaray Kulübü 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar edildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Özellikle kar miktarının yüzleri güldürdüğü öğrenildi.