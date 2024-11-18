Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci ortak noktada buluşuyor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi yenileniyor. Kontratı 30 Haziran 2025 yılında bitecek ismin Sarı- Lacivertli kulübe 3 yıllık imza atacağı öne sürüldü. Milli futbolcunun menajerinin Yıllık 2 milyon Euro istediği ifade edilmişti. Yapılan görüşmeler sonrası kulübün yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklifiyle aradaki makas daraldı. Bunun sonucunda tarafların beklemeye geçtiği ifade edildi.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin kısa zaman içerisinde durumu resmiyete dökeceği öne sürüldü. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin biteceğini bilen bazı kulüpler bonservis ödememek için harekete geçmişti. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 maçta görev alan yıldız; 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Sarı-Lacivertli kanadın piyasa değeri ise şu an için 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

2021'DE TAKIMA KATILMIŞTI

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe ve Başakşehir'deki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe, Kahveci'yi 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.