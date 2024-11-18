PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci ortak noktada buluşuyor

İrfan Can, Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın. Milli yıldızın menajerinin 2 milyon Euro’luk talebine karşın 1.5 milyon Euro’luk teklif sonrası aradaki makas daraldı.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci ortak noktada buluşuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi yenileniyor. Kontratı 30 Haziran 2025 yılında bitecek ismin Sarı- Lacivertli kulübe 3 yıllık imza atacağı öne sürüldü. Milli futbolcunun menajerinin Yıllık 2 milyon Euro istediği ifade edilmişti. Yapılan görüşmeler sonrası kulübün yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklifiyle aradaki makas daraldı. Bunun sonucunda tarafların beklemeye geçtiği ifade edildi.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO
İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin kısa zaman içerisinde durumu resmiyete dökeceği öne sürüldü. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin biteceğini bilen bazı kulüpler bonservis ödememek için harekete geçmişti. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 maçta görev alan yıldız; 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Sarı-Lacivertli kanadın piyasa değeri ise şu an için 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

2021'DE TAKIMA KATILMIŞTI
Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe ve Başakşehir'deki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe, Kahveci'yi 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Türk Telekom
İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı
İş arayanlara büyük fırsat: İş Gücü Uyum Programı! İUP ile 140 gün 116 bin TL! Başvurular İŞKUR’dan
Bebek katili Yenidoğan çetesi için hesap vakti | Hakim karşısına çıkacaklar! Ne kadar ceza isteniyor?
Çalışmadan emeklilik! Nereye ve nasıl başvurulmalı? Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ’deki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadı
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ’saha’ dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu A Haber’e konuştu! Çocuğun yüzü niye mosmor?
1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi
CHP’den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan’ı şikayet ettiler: Onun seveni yoktur
Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten anlar! Yarışmacı tüm jokerlerini tek soruda kullandı olan oldu
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
Galatasaray sol kanat transferinde Jesper Karlsson’u gözüne kestirdi!
SON DAKİKA