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İrfan’a son teklif 65 milyon lira

Fenerbahçe’nin yıllık 50 milyon liralık teklifi kabul etmeyen İrfan Can Kahveci’ye 1 hafta içinde içinde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Kanarya’nn yıllık 65 milyon lira önereceği yıldızın 3 yıllık kontratı kabul etmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
İrfan’a son teklif 65 milyon lira

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Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in kısa süre önce yıllık 50 milyon TL teklif ettiği ancak fazla forma şansı bulamadığı için tedirginliğini kulüple paylaşan ve bu nedenden dolayı teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncuya yeni teklifin yolda olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kanat oyuncusuna bir hafta içinde yıllık 65 milyon liradan 3 yılık kontrat önereceği öğrenildi. İrfan Can'ın yapılacak bu teklifi kabul edeceği de gelen haberler arasında. İrfan bu sezon Sarı-Lacivertli takımla 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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