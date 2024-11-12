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Yunus Akgün'e tarihi zam

Galatasaray yönetimi performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken milli futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2028’e kadar uzatılacak olan Yunus Akgün’ün 17.2 milyon lira olan maaşı da 3’e katlanıp 55 milyon lira seviyesine çıkacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Yunus Akgün’e tarihi zam

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Galatasaray formasıyla şu ana kadar sezona damga vuran bir performans gösteren Yunus Akgün, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Son olarak Tottenham'a attığı golle İngiliz kulübünün de radarına giren milli oyuncu yeni imzaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim hem sergilediği futbol hem de düşük maaşı nedeniyle bir süredir Yunus'un menajeriyle pazarlık halindeydi. Gelen bilgilere göre taraflar son yapılan görüşmede çok büyük oranda anlaşmaya varıldı.

24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2028'e uzatılacağı öğrenildi. Ayrıca Yunus Akgün'ün 17.2 milyon lira olan maaşı da büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Milli futbolcunun maaşının çok büyük bir zamla 55 milyon lira seviyesine çıkarılacağı belirtiliyor. Şu anda taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

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