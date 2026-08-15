Süleymancıların başındaki "Kurişi" yapılanmanın devasa mal varlığı! Alihan Kuriş'in gayrimenkul listesi... 191 tapu kaydı
"Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde yeni bulgular gün yüzüne çıkıyor. Takvim.com.tr, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı devasa mal varlığı listesine ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda, Kuriş ailesinin adeta bir gayrimenkul imparatorluğuna sahip olduğu belgelendi. Aile üzerine kayıtlı tam 191 gayrimenkul olduğu, İstanbul ve Sakarya'da devasa değerde mülkler bulunduğu belgelendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu suç yapılanmasına 17 il, 123 adreste operasyon düzenlendi.
Operasyonda balya balya paralar ve çok sayıda silah ele geçirildi. Cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese kaçan Kuriş, gizli bölmede yakalandı.
Süleymacıların Ümraniye'de merkez yurdunda arama yapılırken, soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.
TAPU KAYITLARA ÇIKTI
Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı. Resmi belgelere göre, anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
ANNE KURİŞ ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ ÇIKTI
Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olması dikkat çekti. Anne Kuriş'in üzerine tescilli tam 138 taşınmaz olduğu saptandı. Hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu belirlendi.
İSTANBUL VE SAKARYA'DA DEVASA DEĞERDE MÜLKLER
Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde, Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler göze çarptı.
Kadıköy Erenköy'de lüks bir dubleks mesken ile yine aynı bölgede bir daire, Üsküdar Altunizade'de tam 9 bin 31 metrekare büyüklüğünde son derece geniş bir alana yayılan ahşap ev ile Yine Üsküdar Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı'da 462 metrekare büyüklüğünde kargir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti.
SAKARYA'DAKİ TARLA, OFİS VE ARSA YATIRIMLARI
Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Erenler'de 1055,2 metrekare alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsası da ailenin mülkleri arasında yer aldı.
Adapazarı Tekeler Mahallesi ve Serdivan bölgelerinde toplamda on binlerce metrekare büyüklüğe ulaşan çok sayıda geniş tarla ve arsa ailenin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.
ÇOK YÖNLÜ SOURŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturma birimlerinin, tespit edilen bu olağanüstü mal varlığının edinilme kaynaklarını ve finansal akışlarını çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği bildirildi.
Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e ait 138 adet aktif taşınmaz olduğu tespit edildi.
KURİŞ'İN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI!
Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde yapılan aramada çıkanlar:
- 1 adet CZ Shadow marka tabanca ile
- 1 adet CZ TS 2 Marka tabanca
- 1 adet Magnum Research marka tabanca,
- 1 adet Glock AGPP695 marka tabanca,
- 1 adet CESKA marka tabanca,
- 1 adet A211301 seri numaralı tabanca,
- 1 adet R81171 marka tabanca,
- 1 adet Wilson Combat marka tabanca ve 1 adet boş şarjör,
- 1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve içerisinde 8 fişek bulunan 1 adet şarjör
- 1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca
- 1 adet Canik marka tabanca,
- 1 adet Sig Sauer marka tabanca
- 1 adet Glock TC1080 marka tabanca
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