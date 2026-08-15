Süleymancıların başındaki "Kurişi" yapılanmanın devasa mal varlığı! Alihan Kuriş'in gayrimenkul listesi... 191 tapu kaydı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu suç yapılanmasına 17 il, 123 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda balya balya paralar ve çok sayıda silah ele geçirildi. Cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese kaçan Kuriş, gizli bölmede yakalandı.

Süleymacıların Ümraniye'de merkez yurdunda arama yapılırken, soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. TAPU KAYITLARA ÇIKTI Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı. Resmi belgelere göre, anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

ANNE KURİŞ ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ ÇIKTI

Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olması dikkat çekti. Anne Kuriş'in üzerine tescilli tam 138 taşınmaz olduğu saptandı. Hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu belirlendi.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA DEVASA DEĞERDE MÜLKLER

Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde, Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler göze çarptı.

Kadıköy Erenköy'de lüks bir dubleks mesken ile yine aynı bölgede bir daire, Üsküdar Altunizade'de tam 9 bin 31 metrekare büyüklüğünde son derece geniş bir alana yayılan ahşap ev ile Yine Üsküdar Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı'da 462 metrekare büyüklüğünde kargir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti.