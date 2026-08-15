Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk Süper Lig maçına Gençlerbirliği karşısında çıktı. Manchester City'den transfer edilen Hollandalı savunmacı, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 eleme karşılaşmasında da görev yapmıştı. Ake, Ankara'da ilk 11'de sahaya çıkarak bu kez Süper Lig'de boy gösterdi.

Fenerbahçe'nin bir gün önce imza töreni düzenlediği Romelu Lukaku, Gençlerbirliği karşılaşmasının kafilesine dahil edilmedi. Belçikalı golcü böylece sarı-lacivertlilerin ligdeki sezon açılışında kadroda yer almadı.

Fenerbahçe ilk maçta Gençlerbirliği ile karşılaştı

İRFAN CAN KAHVECİ 314 GÜN SONRA DÖNDÜ

Kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye dönen İrfan Can Kahveci de Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu böylece 314 gün sonra sarı-lacivertli formayla bir Süper Lig maçında görev yaptı. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ligde son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor karşısında oynamıştı.

İSMAİL KARTAL 811 GÜN SONRA LİGDE

Sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal da Gençlerbirliği karşılaşmasıyla uzun bir aranın ardından Süper Lig'e döndü. 65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başında son lig maçına 26 Mayıs 2024'te çıkmıştı. Kartal böylece 811 gün sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başında bir Süper Lig karşılaşmasında kulübede yer aldı.