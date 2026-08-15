Başkentte İrfan Can duvarı! Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi
Süper Lig'de ilk maçına çıkan Fenerbahçe, hiç hesap etmediği bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona başladı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda oynayacağı Lyon karşılaşması öncesi istediği sonucu elde edemedi. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Kanarya, Anderson Talisca ile öne geçse de başkent temsilcisi Franco Tongya ile eşitliği yakaladı. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci devrede ise Oğulcan Ülgün, Alkaralar'ın üstünlüğü yakalamasını sağladı. Maç 2-1 bitti. Metin Diyadin ve öğrencileri sezona 3 puanla başlarken İsmail Kartal ve ekibi istediği sonucu alamadı. Sarı-lacivertliler bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Lyon ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6' Fenerbahçe etkili geldi
Fenerbahçe sol kanattan tehlike yarattı. Levent'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasına hareketlenen Anderson Talisca topa dokundu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
9' Fenerbahçe gole yaklaştı
Fenerbahçe bir kez daha sol kanattan etkili geldi. Levent, ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Kaleci İrfan Can'ın ıskaladığı topu Talisca da kontrol edemedi.
Pozisyonun devamında ceza alanı ön çizgisine çıkarılan topa İsmail vurdu ancak savunma araya girerek gole izin vermedi.
13' GOL | Gençlerbirliği 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu çeldi.
Ceza alanının sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Levent, topu yerden kale alanına çevirdi. Boş durumda bulunan Talisca, sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
27' İrfan Can zamanında çıktı
Fenerbahçe, savunma arkasına gönderilen uzun topla tehlike yarattı. Marco Asensio'nun hareketlendiği pozisyonda kaleci İrfan Can zamanında kalesinden çıktı ve ceza sahası dışına kadar gelerek topu uzaklaştırdı.
37' GOL | Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe
Gençlerbirliği, Tongya'nın golüyle beraberliği yakaladı. Oğulcan'ın baskısıyla Fenerbahçe savunması önünde kazanılan top Koita'ya aktarıldı.
Koita'nın sol kanattaki Tongya'ya verdiği pasın ardından ceza yayı solundan ceza sahasına giren futbolcu, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.
39' Fenerbahçe gole çok yaklaştı
Fenerbahçe ikinci gol için etkili geldi. Sol kanattan son çizgiye inen Levent, topu penaltı noktasına çevirdi. İrfan Can'ın kontrol ederek uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, önündeki Zuzek'e çarpıp az farkla auta çıktı.
45' Talisca direğe takıldı
Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı. Top direkten oyun alanına geri döndü.
Pozisyonun devamında Guendouzi sağ çaprazdan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56' GOL | Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Abdurrahim'in ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte iyi yükselen Oğulcan, kafa vuruşunu yaptı.
Top yakın köşeden ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği skoru 2-1'e getirdi.
61' Talisca uzaktan denedi
Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Kante'nin sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası önünde alan Anderson Talisca, uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
62' Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı
Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Mason Greenwood'un sağ kanattan yerden çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahası ön çizgisinde topu önünde bulan Talisca sert vurdu.
Kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla müdahale etti. Top üst direğe çarparak kornere çıktı.
71' Fenerbahçe mutlak fırsatı kaçırdı
Fenerbahçe beraberlik için çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kante, orta alanda kazandığı topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem de bekletmeden Talisca'yı gördü.
Merkezden ceza sahasına doğru ilerleyen Brezilyalı yıldız, sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
Maç sonucu | Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Karşılaşmada başka gol olmadı. Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
KALE TARIK ÇETİN'E EMANET
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısındaki en önemli değişikliklerinden biri kalede yaşandı.
Bu sezon oynanan 4 Şampiyonlar Ligi eleme maçında görev yapan Mert Günok sakatlığı nedeniyle Ankara kafilesine alınmazken Brezilyalı kaleci Ederson da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
İsmail Kartal, kaleyi Tarık Çetin'e emanet etti. Tarık, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kalesini 4 karşılaşmada korumuştu.
İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK
İsmail Kartal, Sturm Graz karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu Gençlerbirliği maçında yedek kulübesine çekti.
Bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci sahaya çıktı. Mert Günok'un yokluğunda ise kalede Tarık Çetin görev yaptı.
LUKAKU ANKARA'YA GETİRİLMEDİ
Fenerbahçe'nin bir gün önce imza töreni düzenlediği Romelu Lukaku, Gençlerbirliği karşılaşmasının kafilesine dahil edilmedi. Belçikalı golcü böylece sarı-lacivertlilerin ligdeki sezon açılışında kadroda yer almadı.
NATHAN AKE İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk Süper Lig maçına Gençlerbirliği karşısında çıktı. Manchester City'den transfer edilen Hollandalı savunmacı, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 eleme karşılaşmasında da görev yapmıştı. Ake, Ankara'da ilk 11'de sahaya çıkarak bu kez Süper Lig'de boy gösterdi.
İRFAN CAN KAHVECİ 314 GÜN SONRA DÖNDÜ
Kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye dönen İrfan Can Kahveci de Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu böylece 314 gün sonra sarı-lacivertli formayla bir Süper Lig maçında görev yaptı. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ligde son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor karşısında oynamıştı.
İSMAİL KARTAL 811 GÜN SONRA LİGDE
Sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal da Gençlerbirliği karşılaşmasıyla uzun bir aranın ardından Süper Lig'e döndü. 65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başında son lig maçına 26 Mayıs 2024'te çıkmıştı. Kartal böylece 811 gün sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başında bir Süper Lig karşılaşmasında kulübede yer aldı.
99 PUAN TOPLAMIŞTI
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde başladığı 2023-24 sezonunda 38 lig maçında 99 puan toplamış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Kartal, iki sezon aradan sonra Fenerbahçe ile yeniden Süper Lig maratonuna Gençlerbirliği deplasmanında başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KALESİNDE İRFAN CAN EĞRİBAYAT
Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat ilk resmi maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. Sarı-lacivertlilerden başkent ekibine transfer olan 28 yaşındaki kaleci, teknik direktör Metin Diyadin tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
Başarılı file bekçisi yaptığı 10 kurtarışla 3 puanda büyük pay sahibi oldu.
SALİH UÇAN YEDEK BAŞLADI
Gençlerbirliği'nde geçen sezon sakatlıkları nedeniyle lisansları dondurulan Peter Etebo ile Moussa Kyabou'nun yanı sıra yeni transferler Salih Uçan ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu yedek kulübesinde yer aldı.
Antrenmanda sakatlanan Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ise maç kadrosuna alınmadı.
5 BİN FENERBAHÇELİ TRİBÜNDE
20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki sezon açılışına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Fenerbahçe taraftarlarına ayrılırken yaklaşık 5 bin sarı-lacivertli futbolsever takımlarına destek verdi. Gençlerbirliği taraftarları da tribünleri doldurarak sezonun ilk lig maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
AZİZ YILDIRIM DA MAÇI İZLEDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlerbirliği karşılaşmasını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tribünden takip etti. Sarı-lacivertli kafile de karşılaşma öncesinde konakladığı otelden Eryaman Stadı'na çok sayıda taraftar tarafından uğurlandı.
VAR'DA ANDREW DALLAS
Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetirken VAR koltuğunda İskoç hakem Andrew Donaldson Dallas görev yaptı.
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