FETÖ firarileri Alihan Kuriş için sıraya girdi: Aynı söylem dikkat çekti
Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik soruşturmanın ardından FETÖ cephesinden peş peşe gelen sahiplenme mesajları dikkat çekti. Emre Uslu’dan Ahmet Kurucan ve Kemal Gülen’e, Ekrem Dumanlı’dan FETÖ’nün Almanya’daki eski medya ağıyla bağlantılı DTJ’ye uzanan hatta aynı söylem öne çıktı: Soruşturmadaki iddialar geri plana itildi, operasyon “önce FETÖ, şimdi Süleymancılar” anlatısıyla sözde bir mağduriyet kampanyasına çevrilmeye çalışıldı. Soruşturma kapsamında iki yapı arasındaki olası bağlantılar mercek altındayken, FETÖ firarilerinin Kuriş yapılanmasına yönelik bu yoğun sahiplenmesi “Neden şimdi ve neden aynı söylemle?” sorusunu gündeme taşıdı.
Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturma ve operasyonun ardından FETÖ cephesi Süleymancılar için adeta seferber oldu.
FETÖ firarileri Emre Uslu ve Ekrem Dumanlı ile Fetullah Gülen'in damadı Ahmet Kurucan ve yeğeni Kemal Gülen, soruşturmadaki iddiaları görmezden gelerek Süleymancılar yapılanmasına sahip çıkan açıklamalar yaptı.
FETÖ cephesinden yükselen ortak söylemde, soruşturmanın içeriği geri plana itildi; operasyon, örgütün geçmişte kendisi için kullandığı "mağduriyet" propagandasıyla aynı zemine çekilmeye çalışıldı.
FETÖ bağlantılı medya organları da aynı hattı yayınlarına taşıyarak Süleymancılar üzerinden yürütülen söyleme destek verdi.
FETÖ FİRARİSİ USLU'DAN "ÖNCE BİZ, ŞİMDİ SÜLEYMANCILAR" ÇIKIŞI
FETÖ firarisi Emre Uslu, Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından doğrudan FETÖ'ye yönelik geçmiş soruşturmaları gündeme getirdi.
Uslu şu ifadeleri kullandı:
"Önce Gülen cemaati daha sonra diğer cemaatleri böldüler, parçaladılar. Şimdi de Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin talebelerine, onun kurmuş olduğu cemaate operasyon yaptılar."
Uslu, soruşturmanın konusu olan iddialar yerine FETÖ'ye yönelik geçmiş operasyonları öne çıkararak Süleymancılar yapılanmasını da aynı sözde "mağduriyet" söyleminin içine yerleştirdi.
FETULLAH GÜLEN'İN DAMADINDAN AYNI SAVUNMA: "BEN BU FİLMİ GÖRDÜM"
Fetullah Gülen'in damadı Ahmet Kurucan da Süleymancılar operasyonuna FETÖ üzerinden sahip çıktı.
Kurucan:
"Dün Hizmet Hareketine yapılan hukuksuzluk karşısında sesimi yükseltirken hangi ilkeleri savunduysam, bugün Süleymanlılar cemaatine yönelik operasyon karşısında da aynı ilkeleri savunuyorum."
ifadelerini kullandı.
Kurucan bununla da yetinmedi. FETÖ bağlantılı TR724'te yayımlanan yazısına "Ben bu filmi gördüm" başlığını attı.
Böylece Kurucan, Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturmayı doğrudan FETÖ'nün geçmişte kullandığı "hukuksuzluk" söylemiyle yan yana getirdi.
FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ DE OPERASYONU HEDEF ALDI
Gülen'in yeğeni Kemal Gülen de Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından devreye girdi.
Kemal Gülen, "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin talebelerine yönelik yapılan operasyonları kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Kemal Gülen, yapılanmanın "suç örgütü" olarak gösterildiğini söyleyerek soruşturmayı siyasi olmakla suçladı.
FETÖ elebaşının aile çevresi de Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturmaya karşı çıkan isimler arasına katıldı.
FETÖ'NÜN ESKİ ZAMAN YÖNETİCİSİ KÖLN'DEKİ MERKEZE SAHİP ÇIKTI
FETÖ cephesinden gelen açıklamalarda en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Almanya bağlantısı oldu.
Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, TR724'teki yayınında Süleymancıların Almanya'daki yapılanması üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dumanlı, Süleymancıların Köln'de açmayı planladığı ve yaklaşık 70 milyon avro değerinde olduğu belirtilen merkezin gündeme getirilmesine tepki gösterdi.
Dumanlı, "Köln'de bir merkez açacaklarmış da 70 milyon avro değerindeymiş de… Sana ne kardeşim, adam açacaksa açacak." dedi.
Dumanlı'nın doğrudan Köln'deki merkeze sahip çıkan sözleri, operasyon sonrasında FETÖ cephesinden gelen açıklamalarda Almanya ayağını öne çıkardı.
FETÖ MEDYA HATTINDA SÖYLEM 15 AY ÖNCE BAŞLADI
FETÖ cephesindeki bu çıkışların benzerinin Almanya'da operasyonun çok öncesinde gündeme getirildiği de ortaya çıktı.
Almanya merkezli Deutsch-Türkisches Journal (DTJ), Mayıs 2025'te Süleymancılarla ilgili yayımladığı haberde Türkiye'de FETÖ'ye yönelik geçmiş süreçle Süleymancılar hakkında yaşanan gelişmeleri yan yana getirdi.
DTJ haberi, "Erdoğan Süleymancıları düşman ilan ediyor: Türkiye'de dini harekete karşı yeni kampanya mı?" başlığıyla yayımladı.
Haberde Süleymancılara yönelik suçlamaların, geçmişte FETÖ'ye yönelik sürecin başlangıcını hatırlattığını savunan görüşler öne çıkarıldı.
Ağustos 2026'daki operasyon sonrasında FETÖ firarilerinin kullandığı "önce biz, şimdi Süleymancılar" söyleminin benzeri yaklaşık 15 ay önce Almanya'daki yayınlarda da kendisini gösterdi.
DTJ İLE ZAMAN DEUTSCHLAND AYNI MEDYA ÇATISINDAYDI
DTJ'nin geçmişine bakıldığında ise dikkat çeken FETÖ medya bağlantıları ortaya çıkıyor.
Alman basınındaki kayıtlara göre DTJ, FETÖ'nün Almanya'daki önemli medya organlarından Zaman Deutschland ile aynı World Media Group çatısı altında faaliyet gösterdi.
DTJ'nin yayın yönetiminde yer alan Süleyman Bağ da daha önce 10 yıl Zaman'ın Berlin muhabirliğini yaptı.
Süleymancılar hakkında FETÖ'ye yönelik süreçle benzerlik kuran görüşleri Mayıs 2025'te gündeme taşıyan DTJ'nin, Zaman Deutschland ile aynı medya yapılanması içerisindeki geçmişi de Almanya hattındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
SORUŞTURMAYI FETÖ ÜZERİNDEN "MAĞDURİYET" ANLATISINA ÇEVİRDİLER
FETÖ cephesinden gelen açıklamalarda Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik soruşturmadaki iddiaların tartışılması yerine, Süleymancılar FETÖ'nün geçmişte kullandığı "mağduriyet" söylemi üzerinden savunuldu.
FETÖ cephesinden Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik peş peşe gelen sahiplenme mesajları dikkat çekerken, soruşturmadaki FETÖ izi de bu çıkışları daha kritik hale getirdi.
15 Temmuz sonrası FETÖ mensuplarının farklı yapıların içine girerek "renklenme" faaliyetleri yürüttüğü bilinirken, Kuriş yapılanmasındaki kişi ve kadro değişimleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. FETÖ bağlantılı isimlerin yapı içerisindeki konumu ve iki yapı arasındaki ilişkinin boyutu araştırılıyor.
Bu tablo, FETÖ firarilerinin operasyon öncesinde ve sonrasında neden devreye girerek Kuriş yapılanmasına sahip çıktığı sorusunu gündeme taşıdı. FETÖ'nün Süleymancılar içerisindeki olası yapılanması araştırılırken, örgüt mensuplarının soruşturmayı "mağduriyet" propagandasına çevirmek için seferber olması dikkat çekti.
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