FETÖ firarileri Alihan Kuriş için sıraya girdi: Aynı söylem dikkat çekti

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ DE OPERASYONU HEDEF ALDI Gülen'in yeğeni Kemal Gülen de Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından devreye girdi. Kemal Gülen, "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin talebelerine yönelik yapılan operasyonları kınıyorum." ifadelerini kullandı. Kemal Gülen, yapılanmanın "suç örgütü" olarak gösterildiğini söyleyerek soruşturmayı siyasi olmakla suçladı. FETÖ elebaşının aile çevresi de Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturmaya karşı çıkan isimler arasına katıldı.

FETÖ'NÜN ESKİ ZAMAN YÖNETİCİSİ KÖLN'DEKİ MERKEZE SAHİP ÇIKTI FETÖ cephesinden gelen açıklamalarda en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Almanya bağlantısı oldu. Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, TR724'teki yayınında Süleymancıların Almanya'daki yapılanması üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. Dumanlı, Süleymancıların Köln'de açmayı planladığı ve yaklaşık 70 milyon avro değerinde olduğu belirtilen merkezin gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Dumanlı, "Köln'de bir merkez açacaklarmış da 70 milyon avro değerindeymiş de… Sana ne kardeşim, adam açacaksa açacak." dedi. Dumanlı'nın doğrudan Köln'deki merkeze sahip çıkan sözleri, operasyon sonrasında FETÖ cephesinden gelen açıklamalarda Almanya ayağını öne çıkardı.