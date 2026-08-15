Dünya diplomasisinin ve uluslararası siyasetin geleceği, düzenlenen Bosphorus Diplomacy Forum'da masaya yatırıldı. "6 GÜNLÜK PROGRAM ARTIK GELENEKSELLEŞTİ" Genç diplomasi forumunun süreklilik kazanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, organizasyonun kurumsallaşma sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle bugün burada icra ettiğiniz altı günlük bu programın son toplantısıyla birlikte aslında genç diplomasi forumunun da artık bundan sonra geleneksel bir hale geleceğini görüyorum. Bir toplantıyı bir kere, iki kere yaparsanız bu bir başlangıçtır. Bildiğim kadarıyla bu toplantı üçüncü toplantı, inşallah bundan sonra devam edecektir ve çok başarılı çalışmaları ileriye doğru taşıyacaksınız."

Numan Kurtulmuş. "2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KURULAN SİSTEM HAK İLE YEKSAN OLDU" Mevcut küresel mimarinin tıkandığını ve kurumlarının işlevsiz kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, içinden geçilen dönemin zorluklarına işaret ederek şöyle konuştu: "Sevgili gençler, ben de çok vaktinizi almadan çok kısaca içinde bulunduğumuz dönemin özellikle dünya siyaseti ve dünyayı anlamak bakımından ne kadar zor bir dönem olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş olan dünya sisteminin bugün neredeyse bütün kurumları, bütün kuralları ve hatta kavramları hak ile yeksan olmuş, geçerliliğini yitirmiştir." SOĞUK SAVAŞ'IN AĞIR BEDELİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Soğuk Savaş yıllarında iki kutuplu dünyanın yarattığı gerilimlerin Türkiye'de doğrudan hissedildiğini hatırlatan Kurtulmuş, geçmişte yaşanan toplumsal maliyetleri şu sözlerle aktardı: "İkinci Dünya Savaşı'nın o yıkıntılarının ardından kurulan sistemle birlikte kırk beş yıl devam eden Soğuk Savaş dönemi dünyayı ikiye ayırmış; bir tarafta Sovyetler Birliği ekseninde bir dünya, onun karşısında da Amerika Birleşik Devletleri'nin ekseninde iki kutuplu bir dünya hükümran olmuştu. O dönemin içerisinde adı üstünde Soğuk Savaş'ın gereği olarak birçok ülkede çatışmaların, gerilimlerin ve iki tarafın büyük mücadelelerinin sürdüğünü hatırlıyoruz. O ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Özellikle o dönemde Türkiye, Soğuk Savaş'ın maalesef o soğuk yüzüne şahit olmuş en talihsiz ülkelerden birisiydi. Soğuk Savaş'ın ideolojik kamplaşmalarının bir sonucu olarak Türkiye'de 1980 öncesi özellikle sağ ve sol ayrımı ortaya konulmuş, binlerce gencecik evladımız bu çatışmalarda yitirilmişti."