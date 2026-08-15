TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tarihi "Yeni Dünya" analizi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosphorus Diplomacy Forum'da yaptığı konuşmada 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin ve tek kutuplu ABD liderliğinin çöktüğünü belirterek, başlayan yeni çok merkezli dünya düzeninde Türkiye'nin önlenemez bir yükselişin henüz başlangıcında olduğunu söyledi.
Dünya diplomasisinin ve uluslararası siyasetin geleceği, düzenlenen Bosphorus Diplomacy Forum'da masaya yatırıldı.
"6 GÜNLÜK PROGRAM ARTIK GELENEKSELLEŞTİ"
Genç diplomasi forumunun süreklilik kazanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, organizasyonun kurumsallaşma sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Özellikle bugün burada icra ettiğiniz altı günlük bu programın son toplantısıyla birlikte aslında genç diplomasi forumunun da artık bundan sonra geleneksel bir hale geleceğini görüyorum. Bir toplantıyı bir kere, iki kere yaparsanız bu bir başlangıçtır. Bildiğim kadarıyla bu toplantı üçüncü toplantı, inşallah bundan sonra devam edecektir ve çok başarılı çalışmaları ileriye doğru taşıyacaksınız."
"2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KURULAN SİSTEM HAK İLE YEKSAN OLDU"
Mevcut küresel mimarinin tıkandığını ve kurumlarının işlevsiz kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, içinden geçilen dönemin zorluklarına işaret ederek şöyle konuştu:
"Sevgili gençler, ben de çok vaktinizi almadan çok kısaca içinde bulunduğumuz dönemin özellikle dünya siyaseti ve dünyayı anlamak bakımından ne kadar zor bir dönem olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş olan dünya sisteminin bugün neredeyse bütün kurumları, bütün kuralları ve hatta kavramları hak ile yeksan olmuş, geçerliliğini yitirmiştir."
SOĞUK SAVAŞ'IN AĞIR BEDELİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ
Soğuk Savaş yıllarında iki kutuplu dünyanın yarattığı gerilimlerin Türkiye'de doğrudan hissedildiğini hatırlatan Kurtulmuş, geçmişte yaşanan toplumsal maliyetleri şu sözlerle aktardı:
"İkinci Dünya Savaşı'nın o yıkıntılarının ardından kurulan sistemle birlikte kırk beş yıl devam eden Soğuk Savaş dönemi dünyayı ikiye ayırmış; bir tarafta Sovyetler Birliği ekseninde bir dünya, onun karşısında da Amerika Birleşik Devletleri'nin ekseninde iki kutuplu bir dünya hükümran olmuştu. O dönemin içerisinde adı üstünde Soğuk Savaş'ın gereği olarak birçok ülkede çatışmaların, gerilimlerin ve iki tarafın büyük mücadelelerinin sürdüğünü hatırlıyoruz. O ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Özellikle o dönemde Türkiye, Soğuk Savaş'ın maalesef o soğuk yüzüne şahit olmuş en talihsiz ülkelerden birisiydi. Soğuk Savaş'ın ideolojik kamplaşmalarının bir sonucu olarak Türkiye'de 1980 öncesi özellikle sağ ve sol ayrımı ortaya konulmuş, binlerce gencecik evladımız bu çatışmalarda yitirilmişti."
"ABD LİDERLİĞİNDEKİ TEK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ ÇÖKTÜ"
1990 sonrasındaki tek kutuplu küresel paradigmanın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle resmen sona erdiğini kaydeden TBMM Başkanı, dönüşüm sürecini şöyle özetledi:
"Şimdi doksandan sonra yeni bir dünya ortaya çıktı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılmasıydı. 1990'dan sonra 2022 yılının yazına kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan apar topar çekildiği, o uçaklardan insanların yere düşer gibi uçaklara sığındığı o görüntülerle birlikte tek kutuplu dünya sistemi çöktü. Amerika'nın liderliğini yaptığı, dünyanın her yerini yönettiği bir dönem geride kaldı."
"TÜRKİYE YENİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİDİR"
Konuşmasının son bölümünde çok merkezli yeni dünya düzenine ve Türkiye'nin bu denklemdeki stratejik konumuna değinen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" vizyonu ve birlik mesajıyla sözlerini tamamladı:
"Şimdi önümüzde yeni bir dönem açılmıştır. Bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birinci özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacaktır. Yani dünyanın birçok yerinde farklı ülkeler, farklı bölgeler öne çıkacak; bu ülkeler yeni dünyanın sisteminin kurulabilmesi için büyük bir mücadelenin içinde olacaklardır. Sizi temin ederek söylüyorum: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil; kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır."