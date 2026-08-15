15 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliklerine gidildi. Kararlar kapsamında genel müdür yardımcılıkları ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde yeni atamalar yapıldı.