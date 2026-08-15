CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 15 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla birçok bakanlık ve kamu kurumunda görev değişikliğine gidildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarında üst düzey görevlere yeni isimler atandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

15 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliklerine gidildi. Kararlar kapsamında genel müdür yardımcılıkları ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde yeni atamalar yapıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-2

ENERJİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Bilgin Eraslan atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddesi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-3

TTK'DA İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevlerinden alındı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-4

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI'NDA YENİ KURUL

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine 11 kişi seçildi.

Kurulda Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa, Timur Can Ulusoy, Davit Eskiocak, Eşref Doğan, Hacı Dursun Gümüşoğlu, Yahya Kalender, Alemdar Mustafa Yalçın, Hüseyin Uğurlu ve Muharrem Ercan yer aldı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-5

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alındı. Boşalan göreve Cenk Mehmet Oğuzsoy atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-6

TİCARET BAKANLIĞI'NDA BÖLGE MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Ticaret Bakanlığında Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı.

Karar kapsamında bölge müdürlüklerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı:

  • Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne: Hayrettin Yıldırım
  • İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne: Mehmet Enver Kök
  • Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne: Hüseyin Topçuoğlu
  • Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne: Alp Giray
  • Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne: Ersin Başaran
  • Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne: Osman Göllüce

Kararlar, 15 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve 16 Ağustos 2026 tarihli, 33342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-8 Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-9 Başkan Erdoğan imzaladı: Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı-10

Çocukların peşindeki algoritma: Telefon ekranında görünmeyen takip
SONRAKİ HABER

Telefon ekranında görünmeyen takip
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler