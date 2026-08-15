Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini şüpheli bir şekilde ele geçiren Alihan Kuriş soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Kuriş'in kendisine bağlı ekibi FETÖvari sistemle yönettiği, ByLock benzeri bir haberleşme ağı kurduğu saptandı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini 2016 yılında ele geçiren Alihan Kuriş soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, "İnkâr cihattır" talimatı ve Alihan Kuriş'in "Mehdi" yalanı savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı. KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ Yapılan incelemelerde; Alihan Kuriş'in tabanda "Mehdi" olarak görüldüğü, asıl doğum tarihi 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen tabana hicri 1 Muharrem 1400'e denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin lanse edildiği belirlendi. Kuriş'in resmî kayıtlarda "Erhan Faruk" olan adını 1989'da 'Ali Erhan', 2006'da ise 'Alihan' olarak değiştirdiği saptandı.

FETÖ'YLE YAKIN TEMAS FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerinin ciddi şekilde arttığının üst yönetim tarafından değerlendirme toplantısında ele alındığı belirlendi. DEVLET DENETİMİNE BARİKAT Yurtlarda kamera kaydı bulundurulmaması talimatı verilirken, kolluk kuvvetlerinin denetime gelmesi durumunda kameraların "bozuk" olduğunun söylenmesi telkin edildiği soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Alihan Kuriş'in Peygamber Efendimiz ile görüşerek karar verdiğine inandırılmaya çalışıldığı, böylece kararlarla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve mutlak itaat edilmesini sağladıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI Örgütün, artan denetimlerden kaçmak için faaliyet merkezini Almanya'ya kaydırmayı hedeflediği, Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ve toplam maliyeti 70 milyon euro olan devasa İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tesisinin tamamlanmasının ardından, Avrupa'daki tüm dinî ve eğitim faaliyetlerinin buradan koordine edilerek yapının ana merkezi haline getirilmek istendiği belirtildi.