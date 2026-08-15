Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in FETÖvari yapılanması deşifre! ByLock benzeri haberleşme ağı... Şifreli çantalar
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kurduğu FETÖ benzeri yapılanma deşifre oldu. Pensilvanya'ya benzer bir sistemle yönetilen yapının ByLock benzeri bir haberleşme ağı kurduğu saptandı. İletişimin şifreli e-postalarla yapıldığı, emir ve talimatların illere "Ulaklar" adı verilen aracılarla iletilmesi, ulakların 2 kez üst üste aynı şehre gitmemesi, aynı arabayı kullanmaması, yurtlar ve derneklerle ilgili gizli bilgilerin, sadece sorumlularda bulunan "şifreli" çantalarda muhafaza edilmesi gibi tedbirler aldığı ortaya çıktı.
Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini şüpheli bir şekilde ele geçiren Alihan Kuriş soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Kuriş'in kendisine bağlı ekibi FETÖvari sistemle yönettiği, ByLock benzeri bir haberleşme ağı kurduğu saptandı.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini 2016 yılında ele geçiren Alihan Kuriş soruşturmasının detaylarına ulaşıldı.
Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, "İnkâr cihattır" talimatı ve Alihan Kuriş'in "Mehdi" yalanı savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı.
KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ
Yapılan incelemelerde; Alihan Kuriş'in tabanda "Mehdi" olarak görüldüğü, asıl doğum tarihi 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen tabana hicri 1 Muharrem 1400'e denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin lanse edildiği belirlendi.
Kuriş'in resmî kayıtlarda "Erhan Faruk" olan adını 1989'da 'Ali Erhan', 2006'da ise 'Alihan' olarak değiştirdiği saptandı.
FETÖ'YLE YAKIN TEMAS
FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerinin ciddi şekilde arttığının üst yönetim tarafından değerlendirme toplantısında ele alındığı belirlendi.
DEVLET DENETİMİNE BARİKAT
Yurtlarda kamera kaydı bulundurulmaması talimatı verilirken, kolluk kuvvetlerinin denetime gelmesi durumunda kameraların "bozuk" olduğunun söylenmesi telkin edildiği soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Alihan Kuriş'in Peygamber Efendimiz ile görüşerek karar verdiğine inandırılmaya çalışıldığı, böylece kararlarla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve mutlak itaat edilmesini sağladıkları da soruşturma dosyasında yer aldı.
MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI
Örgütün, artan denetimlerden kaçmak için faaliyet merkezini Almanya'ya kaydırmayı hedeflediği, Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ve toplam maliyeti 70 milyon euro olan devasa İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tesisinin tamamlanmasının ardından, Avrupa'daki tüm dinî ve eğitim faaliyetlerinin buradan koordine edilerek yapının ana merkezi haline getirilmek istendiği belirtildi.
KENDİMİZİ KUMA GÖMECEĞİZ'
"Kendimizi kuma gömeceğiz" söylemiyle faaliyetlerin gizli tutulmasını sağlayan yapının, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının kullanılmaması, iletişimin şifreli e-postalarla yapıldığı, emir ve talimatların illere "Ulaklar" adı verilen aracılarla iletilmesi, ulakların 2 kez üst üste aynı şehre gitmemesi, aynı arabayı kullanmaması, yurtlar ve derneklerle ilgili gizli bilgilerin, sadece sorumlularda bulunan "şifreli" çantalarda muhafaza edilmesi gibi tedbirler aldığı ortaya çıktı.
Yurtlarda resmî ve gayriresmî olarak iki ayrı kayıt düzenlendiği, gayriresmî gelirler ile ilgili akım içerisinden bir sorumlunun görevlendirildiği, kendisine zimmetlenmiş bilgisayar üzerinden işlemlerin yapılarak içerisindeki bilgilere şifre-mail-cep telefonu üzerinden 3 aşamalı onaylı şifre ile giriş sağlandığı ve bu bilgisayarın korunmasına üst seviyede dikkat edildiği belirlendi.
Ayrıca FETÖ'nün kullandığı "ByLock" benzeri özel bir uygulama hazırlayan örgüt yönetiminin bu uygulama üzerinden haberleştiği, uygulamanın güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.
TELEFONU EVDE KENDİ GİZLİ BÖLMEDE
Örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği öğrenildi. Kolluk ekiplerinin Kuriş'in geçtiği ikinci adreste yaptığı aramada da ilk etapta kendisine ulaşılamadı.
Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği detaylı aramada gizli bir bölme tespit edilerek saklanan Kuriş'in çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 37'sinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ederken, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÇOCUKLAR
Grubun yurt dışından getirdiği yaşı küçük yabancı çocukları kendi yurtlarına yerleştirip, kendi ideolojilerine göre eğitim verdikleri de öğrenildi. Bu kapsamda, Kütahya, Mersin ve Antalya illerindeki yurtlarda barınmalarını sağladıkları, operasyon kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Türker'in yabancı çocuklardan sorumlu olduğu, yurt dışından gelen yabancı çocukların Türkiye'de kaldığı süre içerisinde turist vizesi kullandığı, dil eğitimi adı altında çocukların kalışlarını uzun süre sağlamak için farklı kuruluşlar ile irtibata geçtikleri belirlendi.