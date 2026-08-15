Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Bonservisi belli oldu
Fenerbahçe, Nelson Semedo’nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı sağ bek için Marcus Pedersen’i gündemine aldı. Giacomo Morandin’in haberine göre sarı-lacivertliler, Torino forması giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyla ilgileniyor. İtalyan ekibi oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bonservis bekliyor.
Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun geleceğine bağlı olarak sağ bek transferi için yeni bir isim gündeme geldi.
Giacomo Morandin'in haberine göre sarı-lacivertliler, Torino forması giyen Marcus Pedersen'i takip ediyor. 26 yaşındaki Norveçli futbolcu, Semedo'nun takımdan ayrılması halinde sağ bek bölgesi için değerlendirilecek isimlerden biri oldu.
SEMEDO'NUN AYRILIK İHTİMALİ PLANI DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe yönetimi, Nelson Semedo'ya Arap kulüplerinden gelen ilgi nedeniyle sağ bek bölgesindeki alternatiflerini artırdı.
Portekizli futbolcunun takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertliler bu bölgeyi boş bırakmak istemiyor. Marcus Pedersen de bu planlama doğrultusunda transfer gündemine girdi.
HEDEF MARCUS PEDERSEN
Torino forması giyen Marcus Pedersen, sağ bek transferi için Fenerbahçe'nin değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor. Norveçli futbolcu, fizik gücü ve temposuyla sağ çizgide görev yaparken milli takım tecrübesiyle de dikkat çekiyor.
İNGİLTERE'DEN 3 RAKİP
Fenerbahçe, Pedersen transferinde yalnız değil.
Giacomo Morandin'in haberine göre Hull City, Fulham ve Bournemouth da 26 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Bundesliga'dan bazı kulüpler de Pedersen'i takip ediyor.
Bu tablo, transfer yarışında Fenerbahçe'nin ciddi bir rekabetle karşılaşabileceğini gösteriyor.
HULL CITY'NİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Torino, kısa süre önce Hull City'den Marcus Pedersen için gelen 5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.İtalyan kulübü, Norveçli sağ bek için daha yüksek bir bonservis geliri hedefliyor.
TORINO 8-10 MİLYON EURO İSTİYOR
Torino'nun Marcus Pedersen için beklentisi 8-10 milyon euro arasında. Kanarya'nın transferi ilerletmesi halinde İtalyan ekibinin bu talebi pazarlıkların ana başlıklarından biri olacak.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Marcus Pedersen, Temmuz 2025'te Torino'ya transfer oldu. 26 yaşındaki sağ bekin İtalyan kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Pedersen'in sözleşmesinin normal süresinde son sezonuna girmiş olması da transfer görüşmelerindeki önemli unsurlardan biri. Kontratında ayrıca opsiyon bulunuyor.
NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA 36 MAÇ
Marcus Pedersen, Norveç Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 36 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli sağ bek bu maçlarda 1 gol kaydetti.