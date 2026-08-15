Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun geleceğine bağlı olarak sağ bek transferi için yeni bir isim gündeme geldi. Giacomo Morandin'in haberine göre sarı-lacivertliler, Torino forması giyen Marcus Pedersen'i takip ediyor. 26 yaşındaki Norveçli futbolcu, Semedo'nun takımdan ayrılması halinde sağ bek bölgesi için değerlendirilecek isimlerden biri oldu.

Marcus Pedersen adını Feyenoord'da duyurdu SEMEDO'NUN AYRILIK İHTİMALİ PLANI DEĞİŞTİRDİ Fenerbahçe yönetimi, Nelson Semedo'ya Arap kulüplerinden gelen ilgi nedeniyle sağ bek bölgesindeki alternatiflerini artırdı. Portekizli futbolcunun takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertliler bu bölgeyi boş bırakmak istemiyor. Marcus Pedersen de bu planlama doğrultusunda transfer gündemine girdi.