Çocukların peşindeki algoritma: Telefon ekranında görünmeyen takip

Milli ve lisanslı yayıncılık yapan geleneksel televizyon kanallarına en ufak yayında rekor cezalar yağdıran, tepesine binen RTÜK, hedef kitlesi çocuklar olan dijital platformlardaki rezalete gözlerini kapatıyor. Aynı RTÜK, ATV'ye tek bir yayın nedeniyle 8 milyon TL'yi bulan devasa cezalar keserken gençlerin ve çocukların televizyondan tam 5 kat daha fazla zaman geçirdiği TikTok, Instagram, YouTube ve paralı dijital platformlardaki müstehcenliğe, pedofili tuzağına ve algoritmik bataklığa ise sadece cılız, göstermelik "katalogdan çıkarma" veya sembolik idari para cezalarıyla geçiştiriyor. Uluslararası teknoloji devleri çocukların bilinçaltını hedef alan meyve karakterli müstehcen reklamlardan, intihar sarmallarına kadar her türlü kirliliği serbestçe pazarlamaya devam ediyor. Televizyonda kural var, dijitalde sefa var! Sorumlu yayıncılık yapan yerli kanallar adeta cezalandırılırken, Takvim.com.tr dijital dünyada dönen ve çocukları olumsuz etkileyen kirliliği mercek altına aldı...

ÇOCUKLARIN PEŞİNDEKİ ALGORİTMA Dijital evrende ekranın arkasında sessizce çalışan algoritmalar, çocukların ve gençlerin zihinsel haritasını çıkararak onları devasa bir "dijital kapanın" içine çekiyor. Teknoloji devleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli algoritmalar, çocukların dikkat sürelerini sömüren birer bağımlılık mekanizması olarak çalışıyor. Center for Countering Digital Hate (CCDH) tarafından ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'da yürütülen araştırmalar, bu mimarinin savunmasız çocukları nicel verilerle nasıl hedeflediğini kanıtladı. 13 yaşındaki çocukları taklit eden deneme hesapları açıldığında, algoritmanın sadece 2.6 dakika içinde intihar ve kendine zarar verme içerikleri önerdiği, 8 dakika içinde ise yeme bozukluğu videolarını kullanıcı akışına ("Sizin İçin" - For You Page) soktuğu tespit edildi. Kullanıcı adında güvensizliğe işaret eden ifadeler (örneğin "loseweight") bulunan savunmasız hesaplar, standart hesaplara kıyasla 12 kat daha fazla kendine zarar verme videosuyla bombardımana tutuluyor. Algoritma, hassasiyeti bir korunma noktası olarak değil, çocuğun platformda geçireceği süreyi maksimize edecek bir "bağımlılık potansiyeli" olarak okuyor.