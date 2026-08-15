Çocukların peşindeki algoritma: Telefon ekranında görünmeyen takip
TikTok, Instagram ve YouTube Kids gibi platformların arka planında çalışan algoritmalar; çocukları intihar ve yeme bozukluğu sarmalından Telegram’daki tetikçi gruplarına, LGBT dayatmasından müstehcen oyun reklamlarına kadar sürüklüyor. Cinsiyetsizleştirme dayatmaları ve diğer dijital mecralardaki devasa kirliliğin tüm detayları haberimizde...
Milli ve lisanslı yayıncılık yapan geleneksel televizyon kanallarına en ufak yayında rekor cezalar yağdıran, tepesine binen RTÜK, hedef kitlesi çocuklar olan dijital platformlardaki rezalete gözlerini kapatıyor.
Aynı RTÜK, ATV'ye tek bir yayın nedeniyle 8 milyon TL'yi bulan devasa cezalar keserken gençlerin ve çocukların televizyondan tam 5 kat daha fazla zaman geçirdiği TikTok, Instagram, YouTube ve paralı dijital platformlardaki müstehcenliğe, pedofili tuzağına ve algoritmik bataklığa ise sadece cılız, göstermelik "katalogdan çıkarma" veya sembolik idari para cezalarıyla geçiştiriyor.
Uluslararası teknoloji devleri çocukların bilinçaltını hedef alan meyve karakterli müstehcen reklamlardan, intihar sarmallarına kadar her türlü kirliliği serbestçe pazarlamaya devam ediyor. Televizyonda kural var, dijitalde sefa var! Sorumlu yayıncılık yapan yerli kanallar adeta cezalandırılırken, Takvim.com.tr dijital dünyada dönen ve çocukları olumsuz etkileyen kirliliği mercek altına aldı...
ÇOCUKLARIN PEŞİNDEKİ ALGORİTMA
Dijital evrende ekranın arkasında sessizce çalışan algoritmalar, çocukların ve gençlerin zihinsel haritasını çıkararak onları devasa bir "dijital kapanın" içine çekiyor. Teknoloji devleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli algoritmalar, çocukların dikkat sürelerini sömüren birer bağımlılık mekanizması olarak çalışıyor.
Center for Countering Digital Hate (CCDH) tarafından ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'da yürütülen araştırmalar, bu mimarinin savunmasız çocukları nicel verilerle nasıl hedeflediğini kanıtladı. 13 yaşındaki çocukları taklit eden deneme hesapları açıldığında, algoritmanın sadece 2.6 dakika içinde intihar ve kendine zarar verme içerikleri önerdiği, 8 dakika içinde ise yeme bozukluğu videolarını kullanıcı akışına ("Sizin İçin" - For You Page) soktuğu tespit edildi.
Kullanıcı adında güvensizliğe işaret eden ifadeler (örneğin "loseweight") bulunan savunmasız hesaplar, standart hesaplara kıyasla 12 kat daha fazla kendine zarar verme videosuyla bombardımana tutuluyor. Algoritma, hassasiyeti bir korunma noktası olarak değil, çocuğun platformda geçireceği süreyi maksimize edecek bir "bağımlılık potansiyeli" olarak okuyor.
TİKTOK ÇOCUKLARI NASIL HEDEFLİYOR?
TikTok'un akış mekanizması, insan beynindeki ödül-ceza sistemini en hızlı tetikleyen dijital yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Platformun çocukları hızla etkisi altına almasının ardındaki psikolojik ve teknik dinamikler şöyle şekilleniyor:
Platformda yer alan her kısa klip, mizah, sürpriz veya hayranlık hissiyle anlık bir duygusal etki yaratıyor. Beyin, her kaydırmada yeni bir ödül alacağını öğreniyor ve bu haz arayışı sürekli devam ediyor.
Sonsuz Akış (Infinite Scroll): Platformda doğal bir durma noktası bulunmuyor. Videolar art arda otomatik olarak akarken çocukların zaman algısı tamamen kayboluyor.
Aşırı Kişiselleştirme: Algoritma, çocuğun bir videoda kaç saniye durakladığını mili saniyeler düzeyinde analiz ederek akışı tamamen onun duygusal zaaflarına ve ilgi alanlarına göre şekillendiriyor.
Sosyal Baskı ve FOMO: Trendler, meydan okumalar (challenge) ve beğeni alma arzusu çocuklarda "akımın dışında kalırsam dışlanırım" kaygısı uyandırarak platformda kalma süresini artırıyor.
ÇOCUKLAR KARA DELİĞE SÜRÜKLENİYOR
Fransa'da Uluslararası Af Örgütü ve Algoritmik Şeffaflık Enstitüsü (ATI) ortaklığıyla gerçekleştirilen "Kara Deliğe Sürükleniyorlar" araştırmasında, ruhsal sağlıkla ilgili arama yapan 13 yaşındaki deneme hesaplarının akışına sadece 45 dakika içinde kendine zarar verme ve intihar temalı videolar düşmeye başladığı kayıtlara geçti.
TikTok'taki depresif içerik sarmalı nedeniyle 15 yaşında hayatına son veren Marie Le Tiec'in annesi Stéphanie Mistre durumun vahametini, "Bu platformlar çocuklarımızı insan olmaktan ziyade birer ürün gibi görüyor. Algoritmayla ve filtre balonuyla çocuklarımızı duygularını kullanarak kendilerine bağımlı hale getiriyorlar" sözleriyle ifade etti.
TİKTOK LİNKİNDEN TELEGRAM TETİKÇİ GRUBUNA!
Örgütlerin çocukları ve gençleri ağa düşürmek için dijital platformları nasıl kullandığı bir kez daha gözler önüne serilmişti:
18 yaşından küçük şüpheli S.Y., TikTok'ta tıkladığı bir bağlantı üzerinden yönlendirildiği Telegram gruplarında örgüte dahil edildiğini itiraf etti.
"Türkiye Tetikçi Grubu": Bir diğer şüpheli Y.E.B. ise Telegram'da karşılaştığı "Türkiye Tetikçi Grubu" üzerinden "50 bin liralık paralı iş" ilanıyla örgütle temas kurduğunu aktarmıştı.
INSTAGRAM ALGORİTMASI NEYE GÖRE İÇERİK ÖNERİYOR?
Instagram'ın Keşfet ve Reels algoritmaları, kullanıcının "etkileşim sinyallerini" takip ederek çalışıyor. Çocukların uzun süre baktığı, kaydettiği veya arkadaşlarına gönderdiği içerikler doğrudan profil eşleştirmesine tabi tutuluyor.
Algoritma, estetik müdahaleli görselleri veya filtreli yaşam tarzlarını sürekli öne çıkararak çocuklarda "yetersizlik" ve beden algısı bozukluğu yaratabilecek içerik baloncukları oluşturuyor. Çocuk üzgün veya kaygılı bir dönemindeyse ve bu yöndeki paylaşımlarla etkileşime girdiyse, sistem daha fazla benzer içeriği akışa dahil ederek "duygusal manipülasyon" alanı yaratıyor.
OYUNLARDA VE ÇİZGİ DİZİLERDE LGBT / CİNSİYETSİZLEŞTİRME DAYATMASI
Çocukların rol model aldığı dijital karakterler, açıkça LGBT temaları ve cinsiyetsizleştirme unsurlarıyla donatılıyor. Avatar oluşturma ekranlarında "Erkek/Kadın" seçeneği kaldırılarak yerine nötr cinsiyet tanımları ekleniyor; karakterlerin trans kimlikleri ve çift cinsiyetli (androjin/hermafrodit) kurguları çocuklara normatif bir durum gibi sunuluyor.
Sosyal medya algoritmaları ve oyunlar aynı zamanda kimlik arayışındaki çocukları cinsiyetsizleştirme ve trans biyografileri sarmalına çekiyor.
Ergenlik çağındaki bir çocuk, cinsiyet rolü veya vücut algısıyla ilgili tek bir arama yaptığında, TikTok ve Instagram algoritmaları kullanıcının akışını "trans birey olma hikayeleri", "cinsiyet değiştirme ameliyatı övgüleri" ve LGBT propaganda videolarıyla dolduruyor.
Sözde sanat ve müzik adı altında teşhirciliği özendiren yapılara bir yenisi daha eklendi. "Manifest" ve "Crush" gibi grupların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri tartışılırken, "Chakma" isimli grup dijital mecralardan yayınladığı videoyla büyük tepki toplamıştı.
"KÜÇÜK ÇOCUKLARA CİNSİYET SEÇMEYİ GÖSTERECEĞİZ" REZALETİ!
Grup adına açıklama yapan S.C. (26) isimli şahsın video kaydında kullandığı, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız. Nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, onlara dayatılan cinsiyetle yaşamak zorunda olmadıklarını göstereceğiz" ifadeleri infiale yol açmıştı.
YOUTUBE KİDS GERÇEKTE NE KADAR GÜVENLİ?
"Çocuklar için güvenli liman" olarak pazarlanan YouTube Kids, algoritmanın filtreleme yetersizlikleri ve yapay zeka tabanlı içerik üretimlerinin artması nedeniyle ciddi riskler barındırıyor:
Otomatik filtreler, masum çizgi film karakterlerinin (örneğin Peppa Pig veya Elsa) içine gizlenmiş şiddet, korku ve uygunsuz temaları zaman zaman tespit edemiyor.
Otomatik oynatma özelliği, çocukların ekrandan kopmasını zorlaştırarak pasif bir izleme bağımlılığı geliştirmelerine yol açıyor.
Oyuncak inceleme videoları ve gizli ürün yerleştirmeleri, çocukların "içerik" ile "ticari reklamı" ayırt edememesinden faydalanıyor. "Çocuklara özel" filtrelerle sunulan YouTube Kids ve dijital çizgi dizi platformlarında, çocuk yaştaki karakterlerin eş cinsel ilişkiler yaşaması, çift ebeveynli (iki anne/iki baba) aile modellerinin meşrulaştırılması ve cinsiyet değiştirme süreçlerinin övülmesi doğrudan pedagojik bir müdahale olarak karşımıza çıkıyor.
ÇOCUKLARA REKLAM NASIL GÖSTERİLİYOR?
Çocukların dijital ortamlardaki savunmasızlığı, devasa bir ticari pazara dönüştürülmüş durumda. Özellikle mobil oyunlar ve sosyal medya akışlarında çocukların ticari ve zihinsel tecrübesizliğini sömüren özel yöntemler izleniyor.
OYUN ARASI TACİZ VE UYGUNSUZ REKLAMLAR
Çocukların oynadığı basit bulmaca veya yarış oyunlarının arasına entegre edilen reklamlarda yaş grubuna uygun olmayan şiddet, kumar simülasyonları ve cinsellik içeren görseller sunuluyor.
MEYVE KARAKTERLİ CİNSEL İMA VE ALDATMA SAHNELERİ
Son dönemde TikTok, Instagram ve oyun içi reklamlarda sıkça karşımıza çıkan meyve veya animasyon karakterleri kullanılarak kurgulanan "aldatma", "cinsel ima" ve "müstehcen diyalog" temalı sahneler, çocukların bilinçaltına doğrudan erişmeyi hedefliyor.
AVRUPA NE YAPIYOR?
Teknoloji devlerinin yarattığı bu denetimsiz alana karşı uluslararası alanda sert yaptırımlar devreye sokuluyor:
Avustralya, belirli yaş kısıtlamalı sosyal medya platformlarının 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını veya hesaplarını sürdürmesini engellemesi için düzenleme yürürlüğe koydu.
Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, çocuklarda bağımlılık yaptığı gerekçesiyle "TikTok Lite Ödül Programı" 105 gün içinde tamamen iptal ettirildi.
Fransa'da 15 yaş altı kısıtlamalarının yanı sıra okullarda gün boyu süren "telefon molası" uygulaması başlatıldı, gece dinlenme saatlerinde eğitim platformlarından bildirim gönderilmesi yasaklandı.
RTÜK NE YAPTI?
Türkiye'de geleneksel kanallara ağır yaptırımlar uygulayan RTÜK'ün dijital yayıncılıktaki tutumu ve atılan yasal adımlar çifte standart tartışmalarını beraberinde getiriyor:
Cılız Cezalar ve Çelişki: RTÜK; Prime Video, HBO Max ve Netflix'e "müstehcenlik ve eş cinselliği özendirme" gerekçesiyle idari para cezaları kesse de, bu cezaların dijital ortamda sembolik düzeyde kalması eleştiriliyor.
YAPAY ZEKA BU SİSTEMİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Yapay zeka (AI) teknolojileri, algoritmaların çocukları hedef alan içerikler üretmesini kolaylaştırırken yeni riskleri de beraberinde getiriyor.
Deepfake ve Şantaj: Yapay zeka ile oluşturulan sahte çocuk sesleri ve görüntüleri, akran zorbalığı ve siber şantaj vakalarında yeni bir araç olarak kullanılabiliyor. Yapay zeka araçlarıyla saniyeler içinde üretilen mantık dışı, aşırı renkli ve yoğun uyarıcı içeren içerikler ise özellikle okul öncesi çocukların dikkat ve bilişsel gelişimi açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, aşırı ve niteliksiz dijital medya kullanımının dikkat, biliş ve yürütücü işlevler açısından olumsuz sonuçlarla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.
EBEVEYNLER İÇİN KORUYUCU ADIMLAR
Oyundaki Karakterleri ve İzlenenleri Denetleyin: Oyunlarda seçilen karakterleri, trans/non-binary kurguları ve takip edilen kanalları yakından izleyin.
Family Pairing (Aile Eşlemesi) Kullanın: Platformların sunduğu ebeveyn denetim araçlarını aktifleştirerek zaman sınırları koyun.
Eleştirel Düşünmeyi Öğretin: Dijitalde sunulan "trend" veya "akım" adı altındaki cinsiyetsizleştirme videolarının kurgusal ve yönlendirmeli olduğunu anlatın.
Cihazsız Aile Saatleri Oluşturun: Çocuğu dijital yalnızlıktan kurtararak yüz yüze iletişime ve sportif faaliyetlere yönlendirin.