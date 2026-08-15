Alihan Kuriş soruşturmasında kritik baskın! Parçalanan evraklar bulundu

Operasyonun havadan görüntülü olarak da takip edildiği öğrenildi. Bölgede bulunan hastanenin operasyon sırasında hizmet vermediği, bina içerisinde polis ekiplerince arama yapıldığı belirtildi.

OPERASYON HAVADAN DA TAKİP EDİLDİ

17 İLDE 123 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama gerçekleştirilmiş, Ümraniye'de Süleymancılar'ın merkezi olarak bilinen adres de operasyon yapılan noktalar arasında yer almıştı.