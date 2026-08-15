Alihan Kuriş soruşturmasında kritik baskın! Parçalanan evraklar bulundu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ümraniye’de örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği ihbarı üzerine yapılan aramada, parçalanarak imha edilmek istendiği belirlenen evraklara el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
İHBAR ÜZERİNE ARAMA KARARI VERİLDİ
İhbarın ardından söz konusu adrese yönelik arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymancılar'ın merkezi olarak bilinen Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki adreste arama gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde, evrakların imha edildiğine ilişkin ihbarın doğru olduğu tespit edildi.
PARÇALANAN EVRAKLARA EL KONULDU
Aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen bazı evraklar bulundu. Soruşturma açısından önem taşıdığı değerlendirilen belgelere polis ekiplerince el konuldu.
Ele geçirilen evrakların soruşturma kapsamında ayrıntılı olarak inceleneceği öğrenildi.
POLİSİN ARAMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Ümraniye'deki operasyonda dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Polis ekiplerinin adreste arama yaptığı sırada bina önünde toplanan bir grubun arama çalışmalarına engel olmak istediği belirtildi.
Yaşanan gerginliğin ardından arbede çıktı, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından ekipler arama ve inceleme çalışmalarını tamamladı.
OPERASYON HAVADAN DA TAKİP EDİLDİ
Operasyonun havadan görüntülü olarak da takip edildiği öğrenildi. Bölgede bulunan hastanenin operasyon sırasında hizmet vermediği, bina içerisinde polis ekiplerince arama yapıldığı belirtildi.
17 İLDE 123 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
"Çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama gerçekleştirilmiş, Ümraniye'de Süleymancılar'ın merkezi olarak bilinen adres de operasyon yapılan noktalar arasında yer almıştı.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ümraniye'deki aramada ele geçirilen ve imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar da soruşturma dosyasına dahil edildi.