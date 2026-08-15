Güllü soruşturmasında "cinayet" ve "şantaj" konuşmaları! "Çıplak görüntü" pazarlığı... Sisi Tuğyan'a akıl verdi Kervan'la iş tuttu
Güllü'nün şüpheli ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma yeni bir boyut kazandı. Dosyaya Tuğyan Ülkem Gülter'e ait şantaj konuşmaları ve gizli kayıtlar girdi. Soruşturmanın seyrini değiştirecek detay ise Tuğyan'ın "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu ile müşterek hareket edip ondan akıl alması oldu. Sisi'nin Tuğyan'a "Baban 'Annesi onu öldürecekti' desin" diye akıl verdiği ortaya çıktı. Mezkur diyaloglar cinayet kuşkusunu daha da güçlendirdi. Öte yandan Tuğyan nişanlısı Kervan'ın çıplak görüntülerini yaymak için üçüncü şahıslarla pazarlık yaparken, Kervan'ın da Sisi ile temasta olduğu görüldü. Sisi'nin panikle "Sesimizi kaydederlerse yanarız" demesi dikkat çekti.
Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen yeni ses kayıtları ortaya çıktı.
Kayıtlarda, Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşıyla pazarlık yaptığına dair konuşmalar yer aldı.
TUĞYAN: "BENDE ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ VAR, YAYINLAR MISIN?"
Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan'ı kastederek "Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?" dediği, devamında "Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum" ifadelerinin kullanıldığı duyuldu.
Kayıttaki "Şantaj?" sorusuna ise Tuğyan'ın "Severiz" yanıtını vermesi kan dondurdu.
SİSİ İLE KERVAN'IN KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU
Ortaya çıkan bir başka kayıtta ise "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu ile Kervan Eminoğlu'nun konuşması yer alıyor. ATV Haber'in ulaştığı kayıtlara göre, Soylu, Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyarıyor.
Konuşmanın en dikkat çeken bölümü ise Sisi'nin panik cümleleri oldu.
"SESİMİZİ KAYDEDERSE YANARIZ"
Seyhan Soylu'nun Tuğyan'ın nişanlısına "O arar kaydetmeye çalışır, aman hepimizin içinden geçersin. Ben dış kapının dış mandalıyım hayatımda görmediğim senin beraber olduğun karıyı koruyorum" dediği duyuldu.
Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu ifade edilen ses kayıtlarının, Güllü'nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirlendi.
Konuşmalarda cinayet kuşkusunu güçlendiren diyaloglar ise dikkat çekti.
TUĞYAN'A BÖYLE AKIL VERDİ: BABAN 'ANNESİ ONU ÖLDÜRECEKTİ' DESİN
Seyhan Soylu'nun Tuğyan'a "Baban 'Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zor zoruna kaçtı' der mi?" diye soru sorduğu duyuldu.
SİSİ'NİN "VASİYET" PLANI
Seyhan Soylu, Tuğyan Ülkem Gülter'e, Güllü'nün ölümü sonrasındaki vasiyetiymiş gibi kurguladıkları planı anlatarak, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel onu da çok güzel hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş istememiş falan yapıyorum, zemini hazırlayacağım bir aranjöre söylettireceğim her şey haber olduktan sonra. Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra. 300 bin lira olacak senin" ifadeleri yer aldı.
Çıkan diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter ve nişanlısı Kervan Eminoğlu yer aldı.
Kayıtlarda kaçmak için geç kaldığını ifade eden Gülter, "1 haftada bu dosyayı sonuçlandırırlar. Bizim bu kadar burada durmamız da hata, biz ilk 10 günde yol alacaktık." dedi.
TUĞYAN'IN İNTERNET ARAMALARI DA DOSYADA
Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sonrasında yaptığı öne sürülen internet aramaları oldu.
Dosyaya göre Gülter'in "uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır" ve "kokain saçtan ne zaman temizlenir" şeklinde aramalar yaptığı belirlendi.
Hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.