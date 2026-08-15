Güllü soruşturmasında "cinayet" ve "şantaj" konuşmaları! "Çıplak görüntü" pazarlığı... Sisi Tuğyan'a akıl verdi Kervan'la iş tuttu

Konuşmalarda cinayet kuşkusunu güçlendiren diyaloglar ise dikkat çekti. TUĞYAN'A BÖYLE AKIL VERDİ: BABAN 'ANNESİ ONU ÖLDÜRECEKTİ' DESİN Seyhan Soylu'nun Tuğyan'a "Baban 'Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zor zoruna kaçtı' der mi?" diye soru sorduğu duyuldu.

SİSİ'NİN "VASİYET" PLANI



Seyhan Soylu, Tuğyan Ülkem Gülter'e, Güllü'nün ölümü sonrasındaki vasiyetiymiş gibi kurguladıkları planı anlatarak, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel onu da çok güzel hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş istememiş falan yapıyorum, zemini hazırlayacağım bir aranjöre söylettireceğim her şey haber olduktan sonra. Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra. 300 bin lira olacak senin" ifadeleri yer aldı.

Çıkan diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter ve nişanlısı Kervan Eminoğlu yer aldı.



Kayıtlarda kaçmak için geç kaldığını ifade eden Gülter, "1 haftada bu dosyayı sonuçlandırırlar. Bizim bu kadar burada durmamız da hata, biz ilk 10 günde yol alacaktık." dedi.