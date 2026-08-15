İstanbul'da tatsız başlangıç! Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de yeni sezona merhaba diyen Trabzonspor, ilk haftada Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavililer, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve kayıpla başladı. Fırtına'nın yeni yıldızı Muhammed Salah da 58'inci dakikada oyuna girerek ilk defa forma giydi. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Dakikalar 43'ü gösterirken Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu'nun ortasında ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. İlk devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda Adrian Benedyczak, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda hata yapmayarak 55'inci dakikada beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda skor tabelası değişmedi ve maç 1-1 bitti.
Bordo mavililer, Ferencvaros mücadelesi öncesi istediği başlangıcı yapamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
3' Trabzonspor etkili geldi
Trabzonspor sağ kanattan gelişen atakta tehlike yarattı. Bordo-mavililerin pozisyonunda kaleci Gianniotis kritik bir kurtarış yaptı ve topu kornere çeldi.
21' Kasımpaşa gole yaklaştı
Kasımpaşa, Benedyczak ile gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Polonyalı futbolcu bekletmeden şutunu çekti. Trabzonspor kalecisi Onana kritik bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.
43' GOL | Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor, Saviolo'nun golüyle öne geçti. Metehan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada sağ taraftan içeri koşu yapan Saviolo, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
İlk yarı sonucu | Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Trabzonspor, Saviolo'nun 43. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
46' İkinci yarı başladı
Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
55' GOL | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
Kasımpaşa, Benedyczak'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Topun başına geçen Polonyalı golcü, kaleci Onana'yı ters köşeye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
58' Muhammed Salah oyunda
Trabzonspor'da Muhammed Salah oyuna dahil oldu. Mısırlı yıldız, Metehan Mimaroğlu'nun yerine sahaya girdi.
61' Trabzonspor etkili geldi
Trabzonspor, Muhammed Salah ile sağ kanattan etkili geldi. Rakiplerini geçerek ceza sahasına ortasını gönderen Mısırlı yıldızın pasında Onuachu topu istediği gibi kontrol edemedi.
Atağın devamında Saviolo'nun ceza sahasına yaptığı ortada top auta çıktı.
72' Onana'dan pas hatası
Trabzonspor'da Onana'nın pas hatasının ardından top Kasımpaşa'da kaldı. Ben Ouanes istediği pası veremeyince bordo-mavililer tehlikeyi önledi ve topun kontrolünü yeniden sağladı.
76' Muhammed Salah gole yaklaştı
Trabzonspor gole çok yaklaştı. Mustafa'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Muhammed Salah, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
Mısırlı yıldız, pozisyonun ardından korner itirazında bulundu.
84' Trabzonspor'da değişiklik
Trabzonspor'da oyuncu değişikliği geldi. Malinovskyi oyundan alınırken Ozan Tufan mücadeleye dahil oldu.
Maç sonucu | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
Karşılaşmada son düdük çaldı. Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
MUHAMMED SALAH YEDEK BAŞLADI
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, bordo-mavili formayla sezonun ilk resmi maçında yedekler arasında yer aldı.
Fatih Tekke'nin ilk 11'de tercih etmediği Mısırlı futbolcu, 58. dakikada Metehan'ın yerine oyuna girdi.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında kaleyi Andre Onana'ya emanet etti.
Bordo-mavililer mücadeleye şu 11'le başladı:
Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Paul Onuachu.
YEDEK KULÜBESİNDEKİ İSİMLER
Trabzonspor'da Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Muhammed Salah, Ozan Tufan, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Rene Mitongo, Sidny Lopes Cabral ve Melih Kabasakal yedek kulübesinde şans bekledi.
FATİH TEKKE'DEN 4 YENİ TRANSFERE FORMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezonun ilk maçında 4 yeni transfere ilk 11'de şans tanıdı.
Tecrübeli teknik adam orta sahada Ruslan Malinovskyi'yi, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'i sahaya sürdü.
Muhammed Salah ise bu dört ismin aksine karşılaşmaya kulübede başladı.
KASIMPAŞA'DA DA 4 YENİ TRANSFER 11'DE
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da yeni transferlerinden 4'ünü Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes ve Güven Yalçın sezonun açılış maçına ilk 11'de başladı.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Ev sahibi ekip Trabzonspor karşısında şu kadroyla sahaya çıktı:
Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın, Adrian Benedyczak.
Kasımpaşa'da Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş yedek kulübesinde yer aldı.
ERTUĞRUL DOĞAN TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sezonun ilk lig maçında bordo-mavili takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan kısa süre önce oğlu Kuzey ile protokol tribününe gelen Doğan, taraftarların fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.
MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ
A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasında yer aldı. İtalyan teknik adam ve yardımcısı Daniele Russo, kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı izledi. Montella maç öncesinde Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonsporlu futbolseverler kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldururken maç öncesindeki tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kasımpaşalı taraftarlar da sezonun ilk karşılaşmasında tribünlerdeki yerlerini aldı.
BASININ GÖZÜ SALAH'TA
Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi, sezonun ilk lig maçına basının ilgisini de artırdı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı yazılı ve görsel basından çok sayıda gazeteci takip etti.