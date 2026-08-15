İstanbul'da tatsız başlangıç! Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, Noah Saviolo ile maçta 1-0 öne geçti YEDEK KULÜBESİNDEKİ İSİMLER Trabzonspor'da Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Muhammed Salah, Ozan Tufan, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Rene Mitongo, Sidny Lopes Cabral ve Melih Kabasakal yedek kulübesinde şans bekledi. FATİH TEKKE'DEN 4 YENİ TRANSFERE FORMA Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezonun ilk maçında 4 yeni transfere ilk 11'de şans tanıdı. Tecrübeli teknik adam orta sahada Ruslan Malinovskyi'yi, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'i sahaya sürdü. Muhammed Salah ise bu dört ismin aksine karşılaşmaya kulübede başladı.

Trabzonspor'un 2026-2027 sezonundaki ilk golünü Noah Saviolo kaydetti KASIMPAŞA'DA DA 4 YENİ TRANSFER 11'DE Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da yeni transferlerinden 4'ünü Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes ve Güven Yalçın sezonun açılış maçına ilk 11'de başladı. KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ Ev sahibi ekip Trabzonspor karşısında şu kadroyla sahaya çıktı: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın, Adrian Benedyczak. Kasımpaşa'da Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş yedek kulübesinde yer aldı.