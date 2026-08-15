Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Wilfried Singo giderse Vinicius Tobias hazır

Vinicius Tobias'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro İNGİLTERE VE İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR Galatasaray, Vinicius Tobias konusunda yalnız değil. 22 yaşındaki sağ beke İngiltere ve İtalya'dan kulüplerin de ilgi gösterdiği kaydediliyor. Sarı-kırmızılıların transferi ilerletmesi halinde Avrupa'dan rakiplerle karşı karşıya kalması bekleniyor. SHAKHTAR 25 MİLYON EURO İSTİYOR Shakhtar Donetsk'in Vinicius Tobias için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Ukrayna ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray'ın transferde somut adım atması halinde Shakhtar'ın bu beklentisi pazarlıkların temel başlıklarından biri olacak.

Vinicius Tobias'ın Shakhtar Donetsk ile 2029'a kadar kontratı var GEÇEN SEZON 40 MAÇTA OYNADI Vinicius Tobias, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 40 resmi karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı sağ bek bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR Vinicius Tobias'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro seviyesinde. Bu rakam oyuncunun piyasa değeri olurken Shakhtar Donetsk'in transfer için beklentisi 25 milyon euro.