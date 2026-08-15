Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Wilfried Singo giderse Vinicius Tobias hazır
Galatasaray’da Wilfried Singo’nun olası ayrılığına karşı sağ bek için Vinicius Tobias ismi gündeme geldi. Fotomaç’ın Ukrayna basınından derlediği haberlere göre sarı-kırmızılılar, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcusunu takip ediyor. Ukrayna ekibinin Tobias için 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Arca Çorum FK karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias oldu. 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, Wilfried Singo'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı değerlendirilen adaylar arasına girdi.
ÇORUM FK MAÇI SONRASI TRANSFER MESAİSİ
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında RAMS Park'ta Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, rakibinin 10 kişi kaldığı karşılaşmada istediği sonucu alamazken sezonun ilk haftasında 2 puan kaybetti. Teknik heyet ve yönetim, kadro derinliğini artırmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.
ŞU ANA KADAR TEK TRANSFER UGOCHUKWU
Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kattı. Sezonun ilk lig maçının ardından kadro derinliği yeniden gündeme gelirken sarı-kırmızılıların farklı bölgeler için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.
SINGO'NUN AYRILIK İHTİMALİNE KARŞI PLAN
Wilfried Singo'nun adı transfer döneminde Avrupa'dan çeşitli kulüplerle anılıyor. Galatasaray yönetimi de Fildişili futbolcunun takımdan ayrılması ihtimaline karşı sağ bek bölgesi için alternatiflerini belirlemeye başladı. Bu doğrultuda öne çıkan isim Vinicius Tobias oldu.
HEDEF VINICIUS TOBIAS
Fotomaç'ın Ukrayna basınından derlediği haberlere göre Galatasaray, Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias'ı gündemine aldı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisinde görev yapan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Singo'nun satılması halinde sağ bek için değerlendirilecek isimlerden biri.
İNGİLTERE VE İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Galatasaray, Vinicius Tobias konusunda yalnız değil. 22 yaşındaki sağ beke İngiltere ve İtalya'dan kulüplerin de ilgi gösterdiği kaydediliyor. Sarı-kırmızılıların transferi ilerletmesi halinde Avrupa'dan rakiplerle karşı karşıya kalması bekleniyor.
SHAKHTAR 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Shakhtar Donetsk'in Vinicius Tobias için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Ukrayna ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray'ın transferde somut adım atması halinde Shakhtar'ın bu beklentisi pazarlıkların temel başlıklarından biri olacak.
GEÇEN SEZON 40 MAÇTA OYNADI
Vinicius Tobias, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 40 resmi karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı sağ bek bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Vinicius Tobias'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro seviyesinde. Bu rakam oyuncunun piyasa değeri olurken Shakhtar Donetsk'in transfer için beklentisi 25 milyon euro.
VINICIUS TOBIAS KİMDİR?
Vinicius Tobias, Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusudur. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibinde görev yapan Tobias, geçtiğimiz sezon 40 resmi karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Brezilyalı futbolcunun Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro.