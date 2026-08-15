Beşiktaş'a bir Torinolu daha! Transferde adres yine Juventus
Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve Orkun Kökçü’nün yükünü azaltmak için Juventus forması giyen Fabio Miretti’yi transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu, Torino temsilcisiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtildi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Juventus forması giyen Fabio Miretti geldi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu Orkun Kökçü'nün yükünü hafifletecek ve orta sahadaki üretkenliği artıracak adaylardan biri olarak değerlendiriyor.
HEDEF FABIO MIRETTI
Beşiktaş'ın orta saha transferindeki yeni hedefi Fabio Miretti oldu. Juventus forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, oyun kurulumuna katkısı ve orta sahadaki hareketliliğiyle siyah-beyazlıların aradığı profile uygun isimlerden biri olarak öne çıktı.
MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU
Beşiktaş yönetiminin Fabio Miretti transferi için ilk adımı attığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların İtalyan futbolcunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdiği ve transfer şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi. Yönetim, oyuncu tarafındaki temasların ardından Juventus ile de görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fabio Miretti'nin transferine olumlu yaklaştığı belirtildi.
İtalyan teknik adam, orta sahada Orkun Kökçü'nün yükünü azaltabilecek ve oyun içerisinde farklı roller üstlenebilecek bir oyuncunun kadroya katılmasını istiyor.
Miretti de bu doğrultuda Beşiktaş'ın öncelikli adayları arasına girdi.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Beşiktaş'ın orta saha planlamasında Orkun Kökçü önemli bir yere sahip. Siyah-beyazlı teknik heyet, kaptanın oyun kurulumundaki sorumluluğunu paylaşabilecek ve hücum organizasyonlarına katkı sağlayabilecek bir orta saha oyuncusunu kadroya eklemek istiyor.
Fabio Miretti transferinin gerçekleşmesi halinde Orkun Kökçü'nün sahadaki yükünün azaltılması ve daha verimli kullanılması hedefleniyor.10+4 KURALINA UYGUN
Fabio Miretti'nin Beşiktaş açısından önemli avantajlarından biri de TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesine uygun profile sahip olması. 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun bu kriteri karşılaması, siyah-beyazlıların kadro planlamasında Miretti'yi daha güçlü bir seçenek haline getiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Fabio Miretti'nin Juventus ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla yapılan ilk temasın ardından Juventus'un transfer için belirleyeceği şartları öğrenmek üzere kulüp cephesindeki görüşmelere hazırlanıyor.
GEÇEN SEZON 31 MAÇTA OYNADI
Fabio Miretti, geride kalan sezonda 31 karşılaşmada görev yaptı. 23 yaşındaki orta saha bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Miretti ayrıca İtalya Milli Takımı formasını da 1 kez giydi.