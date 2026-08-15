Miretti de bu doğrultuda Beşiktaş'ın öncelikli adayları arasına girdi.

İtalyan teknik adam, orta sahada Orkun Kökçü'nün yükünü azaltabilecek ve oyun içerisinde farklı roller üstlenebilecek bir oyuncunun kadroya katılmasını istiyor.

Fabio Miretti'nin Beşiktaş açısından önemli avantajlarından biri de TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesine uygun profile sahip olması. 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun bu kriteri karşılaması, siyah-beyazlıların kadro planlamasında Miretti'yi daha güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Fabio Miretti transferinin gerçekleşmesi halinde Orkun Kökçü'nün sahadaki yükünün azaltılması ve daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Beşiktaş'ın orta saha planlamasında Orkun Kökçü önemli bir yere sahip. Siyah-beyazlı teknik heyet, kaptanın oyun kurulumundaki sorumluluğunu paylaşabilecek ve hücum organizasyonlarına katkı sağlayabilecek bir orta saha oyuncusunu kadroya eklemek istiyor.

Fabio Miretti Juventus'tan ayrılabilir

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fabio Miretti'nin Juventus ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla yapılan ilk temasın ardından Juventus'un transfer için belirleyeceği şartları öğrenmek üzere kulüp cephesindeki görüşmelere hazırlanıyor.

GEÇEN SEZON 31 MAÇTA OYNADI

Fabio Miretti, geride kalan sezonda 31 karşılaşmada görev yaptı. 23 yaşındaki orta saha bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Miretti ayrıca İtalya Milli Takımı formasını da 1 kez giydi.