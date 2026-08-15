Terörsüz Türkiye domino etkisi yaptı! PKK'dan sonra SDG ve PYD kendini feshediyor
Terörsüz Türkiye süreci, bölgede domino etkisi yaptı. Kandil'in boşaltılmasına dönük hazırlıklar sürerken çerçeve yasanın TBMM'den geçmesiyle beraber Suriye'deki entegrasyon süreci hızlandı. Şara Şam'a elebaşı Abdi ile görüştü. Şam'dan bir heyet Haseke'ye gitti. "Suriye Savunma Bakanı Yardımcısı" olarak atanan eski SDG'li Sipan Hamo ise "SDG misyonunu tamamladı" dedi. Takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, SDG ve PYD'nin önümüzdeki günlerde "fesih" duyurusu yapması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye sürecini ete kemiğe büründürecek olan, hukuki ve toplumsal yapıyı tesis edecek nitelikteki Çerçeve Yasa, büyük bir uzlaşı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, açık biçimde PKK'nın çatı yapılanması KCK'yı da kapsıyor. Yani terör örgütünün ve ona bağlı bütün oluşumların fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altındaki silah ve mühimmatı teslim etmesi esas alınıyor.
Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra sürecin kuvveden fiile geçmesi bekleniyor.
SURİYE'DE ENTEGRASYONDA SON VİRAJA GİRİLDİ
Terörsüz Türkiye hedefinin nihai hedefi ise bölgeyi terörden arındırmak. Nitekim bu yolda adımlar atan Türkiye'nin attığı adımlar domino etkisi yaptı.
PKK'nın Suriye kolu SDG, entegrasyona boyun eğdi. Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesi Suriye'deki entegrasyon sürecine de doğrudan etki etti. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, entegrasyonda son viraja girildi.
ŞAM'DA "ENTEGRASYON" BULUŞMASI: ŞARA, ABDİ, İLHAM AHMED...
Bu kapsamda 4 Ağustos'ta Şam'daki Halk Sarayı'nda dikkat çeken bir görüşme kayıtlara geçti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG elebaşı Mazlum Abdi ve SDG'nin sözde siyasi işlerden sorumlu yöneticisi İlham Ahmed'i kabul etti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede 29 Ocak mutabakatının uygulanmasının tamamlanması ve SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin takibi ele alındı.
Bu görüşmeden 10 gün sonra Suriye hükümetinden bir heyet Haseke'ye gitti. 14 Ağustos'ta Abdi ile "entegrasyon" konu başlıklı yeni bir görüşme yapıldı.
Abdi, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtirken gözler SDG'nin fesih takvimine çevrildi.
HAMO DUYURDU: SDG MİSYONUNU TAMAMLADI
Entegrasyon anlaşması kapsamında "Suriye Savunma Bakanı Yardımcısı" olarak atanan eski SDG'li Sipan Hamo, "SDG misyonunu tamamladı" açıklamasında bulundu.
Hamo, yasa görüşmelerinin başlayacağını belirtti ve "Tek bir devlet ve vatan içerisinde iki başlılık olmaz. Bu durum kabul edilemez" şeklinde konuştu. Örgüt tabanına "Israr etmeyin, büyük kargaşa çıkar" çağrısı yaptı.
Aylar önce "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyen Sipan Hamo ve SDG'nin bugün geldiği çizgi, bölgede değişen denklemin yansıması olarak okunuyor.
Böylelikle SDG'nin kendini tamamen feshedeceği bizzat SDG'lilerce ilan edilmiş oldu.
PYD DE KENDİNİ FESHEDİYOR!
Sadece SDG değil, PYD'nin de kendini feshedip değişime gitmesi bekleniyor. Bahse konu yapının yeni bir siyasi parti kurup, tek çatı altında birleşerek varlık sürdüreceği söyleniyor.
SDG ve PYD'nin önümüzdeki günlerde "fesih" duyurusu yapması bekleniyor.
IRAK SİLAHLARI KAYIT ALTINA ALIYOR
Öte yandan Irak'ta hükümetin silahların devlet denetimine alınmasına yönelik planı kapsamında, ülke genelinde silah kayıt ve ruhsat işlemlerinin yürütüleceği bürolar açıldı.
Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, 3 Haziran'da silahların yalnızca devletin denetiminde bulundurulmasını sağlamak amacıyla bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalarına başladığını açıklamıştı.
Irak hükümeti, iç istikrarın güçlendirilmesi ve bölgesel gerilimlerin etkilerinin sınırlandırılması amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını sağlamayı hedefliyor.