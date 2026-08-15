Terörsüz Türkiye domino etkisi yaptı! PKK'dan sonra SDG ve PYD kendini feshediyor





Bu görüşmeden 10 gün sonra Suriye hükümetinden bir heyet Haseke'ye gitti. 14 Ağustos'ta Abdi ile "entegrasyon" konu başlıklı yeni bir görüşme yapıldı.



Abdi, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtirken gözler SDG'nin fesih takvimine çevrildi.







HAMO DUYURDU: SDG MİSYONUNU TAMAMLADI



Entegrasyon anlaşması kapsamında "Suriye Savunma Bakanı Yardımcısı" olarak atanan eski SDG'li Sipan Hamo, "SDG misyonunu tamamladı" açıklamasında bulundu.



Hamo, yasa görüşmelerinin başlayacağını belirtti ve "Tek bir devlet ve vatan içerisinde iki başlılık olmaz. Bu durum kabul edilemez" şeklinde konuştu. Örgüt tabanına "Israr etmeyin, büyük kargaşa çıkar" çağrısı yaptı.



Aylar önce "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyen Sipan Hamo ve SDG'nin bugün geldiği çizgi, bölgede değişen denklemin yansıması olarak okunuyor.



Böylelikle SDG'nin kendini tamamen feshedeceği bizzat SDG'lilerce ilan edilmiş oldu.