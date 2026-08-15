Başkan Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’ya verdiği demeçte bölgesel ve küresel gelişmelere dair kritik mesajlar paylaştı. Önümüzdeki dönemde Suriye’ye bir ziyaret planladığını belirten Başkan Erdoğan, Mekke Anlaşması’nın dış saldırılara karşı ortak duruş niteliğine dikkat çekti ve ABD Başkanı Trump’tan F-35 savaş uçakları konusundaki taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte bölgedeki kritik gelişmelere ve küresel diplomasiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıklayan Başkan Erdoğan; Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini, bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendirerek haklarını koruyacağını ve Suriye Kürtlerinin de bu barıştan payını alacağını vurguladı.
Dış saldırılara karşı ortak hareket öngören Mekke Anlaşması'nın tarihi önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a F-35 savaş uçakları konusundaki sözünü hatırlatarak taahhüdün yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti. Gazze'deki insani drama da değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi asla yalnız bırakmayacağını, Hamas'ın taahhütlerine sadık kalmasına karşın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve Türkiye'yi üyeliğe kabul etmekte isteksiz davranan Avrupa Birliği'nin asıl kaybeden taraf olacağını belirtti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SURİYE'DE OLACAĞIM"
Suriye ile İlişkiler ve Bölgesel Dinamikler: Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.
Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak."
"MEKKE ANLAŞMASI DÜNYAYA ÖNEMLİ BİR MESAJ"
Mekke Anlaşması: Mekke Anlaşması'na da ayrı bir parantez açan Başkan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN F-35 SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"
Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde gündeme gelen ABD'den F-35 alımına ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz."
"GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Gazze ve İsrail Saldırıları: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını ve Gazze'ye destek olmak için gereken her şeyi yapacağını ifade etti. Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimi şekilde yerine getirdiğini belirten Başkan Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü söyledi.
"BİZİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE KABUL ETMEYE İSTEKLİ DEĞİLLER"
Son olarak AB ile ilişkilere ve üyelik sürecine dair konuşan Erdoğan, "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı." sözlerini kullandı.