Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte bölgedeki kritik gelişmelere ve küresel diplomasiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıklayan Başkan Erdoğan; Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini, bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendirerek haklarını koruyacağını ve Suriye Kürtlerinin de bu barıştan payını alacağını vurguladı. Dış saldırılara karşı ortak hareket öngören Mekke Anlaşması'nın tarihi önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a F-35 savaş uçakları konusundaki sözünü hatırlatarak taahhüdün yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti. Gazze'deki insani drama da değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi asla yalnız bırakmayacağını, Hamas'ın taahhütlerine sadık kalmasına karşın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve Türkiye'yi üyeliğe kabul etmekte isteksiz davranan Avrupa Birliği'nin asıl kaybeden taraf olacağını belirtti. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SURİYE'DE OLACAĞIM" Suriye ile İlişkiler ve Bölgesel Dinamikler: Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak."