Trabzonspor-Ferencvaros maçı ATV'de! Şifresiz yayınlanacak
Trabzonspor-Ferencvaros maçı ATV’den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Avrupa Ligi play-off mücadelesi 20 Ağustos’ta saat 20.00’de oynanacak.
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo-mavililerin Avrupa yolundaki kritik mücadelesi futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak.
MAÇ ATV EKRANLARINDA
Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler kritik mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.
20 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor