Kemal Kılıçdaroğlu yeniden cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bülent Kuşoğlu’ndan dikkat çeken çıkış

Kuşoğlu, "Onun için bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Ben bırakıyorum' demesini beklemiyorum. Böyle bir söz söylemesi doğru değil diye düşünüyorum" dedi.

Bir genel başkanın önceden görevi bırakacağını açıklamasının parti içerisinde hizipleşmeye yol açabileceğini savunan Kuşoğlu, "Hemen hizipleşmeler başlar. 'Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor, demek ki biz aday olacağız' denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Kuşoğlu, programda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekillerinin kendi illeri ve seçim bölgelerine göre oy kullanmasına ilişkin sözlerini de eleştirdi.

Kuşoğlu, "Özgür Bey'in herkes kendi bölgesine göre, iline göre, seçim bölgesine göre oy versin demesi çok yanlış. Bir kere Anayasa'ya aykırı. Bir anlamda o da bölücülüktür" dedi.

Milletvekillerinin bütün Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Kuşoğlu, "Muğla milletvekili aynı zamanda Şırnak'ın da vekilidir sonuç itibarıyla. Milletvekilleri Türkiye milletvekilidir. Herkesin bölgesine göre milletvekilliği yapması, oy kullanması bölücülük olur. Orada yanlış bir ifade oldu maalesef" ifadelerini kullandı.

CHP'DEKİ AYRIŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kuşoğlu, CHP'de yaşanan ayrışmaya ilişkin de "Cumhuriyet Halk Partisi de değişimin henüz yeteri kadar farkında değil. Onun için 180 derecelik bir ayrışma oldu. Neredeyse tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni beraber düşündüğümüzde yarı yarıya bir ayrışma oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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