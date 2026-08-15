Kemal Kılıçdaroğlu yeniden cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bülent Kuşoğlu’ndan dikkat çeken çıkış
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bir kez aday olduğunu hatırlatan Kuşoğlu, "Bir kere daha aday olmak istemez" dedi. Kuşoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekillerinin seçim bölgelerine göre oy kullanmasına ilişkin sözlerine de tepki göstererek, "Bir kere Anayasa'ya aykırı. Bir anlamda o da bölücülüktür" ifadelerini kullandı.
Özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Programda Kuşoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.
"BİR KERE DAHA ADAY OLMAK İSTEMEZ"
Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu. Bir kere daha aday olmak istemez cumhurbaşkanlığı için" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığını gerektirecek şartların oluşmamasını temenni eden Kuşoğlu, muhalefetin yeni bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
"MUHALEFET YENİ BİR ADAY BULMAKTA ZORLUK ÇEKMEMELİ"
Kuşoğlu, "İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz. Türkiye Cumhuriyeti muhalefet hareketi yeni bir aday bulmakta zorluk çekmemeli" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN DE KONUŞTU
Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.
Bir genel başkanın önceden görevi bırakacağını açıklamasının parti içerisinde hizipleşmeye yol açabileceğini savunan Kuşoğlu, "Hemen hizipleşmeler başlar. 'Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor, demek ki biz aday olacağız' denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir" ifadelerini kullandı.
Kuşoğlu, "Onun için bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Ben bırakıyorum' demesini beklemiyorum. Böyle bir söz söylemesi doğru değil diye düşünüyorum" dedi.
YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ
Kuşoğlu, programda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekillerinin kendi illeri ve seçim bölgelerine göre oy kullanmasına ilişkin sözlerini de eleştirdi.
Kuşoğlu, "Özgür Bey'in herkes kendi bölgesine göre, iline göre, seçim bölgesine göre oy versin demesi çok yanlış. Bir kere Anayasa'ya aykırı. Bir anlamda o da bölücülüktür" dedi.
Milletvekillerinin bütün Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Kuşoğlu, "Muğla milletvekili aynı zamanda Şırnak'ın da vekilidir sonuç itibarıyla. Milletvekilleri Türkiye milletvekilidir. Herkesin bölgesine göre milletvekilliği yapması, oy kullanması bölücülük olur. Orada yanlış bir ifade oldu maalesef" ifadelerini kullandı.
CHP'DEKİ AYRIŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ
Kuşoğlu, CHP'de yaşanan ayrışmaya ilişkin de "Cumhuriyet Halk Partisi de değişimin henüz yeteri kadar farkında değil. Onun için 180 derecelik bir ayrışma oldu. Neredeyse tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni beraber düşündüğümüzde yarı yarıya bir ayrışma oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Alihan Kuriş MASAK raporu deşifre oldu
Azerbaycan polisiyle ortak çalışma