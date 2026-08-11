Türksat uydularında yeni dönem 16 Ağustos'ta başlıyor: ATV ve A Haber'in yeni frekansları... Otomatik tarama nasıl yapılır

2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydusunun teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle, Türksat uydularında televizyon ve radyo yayınlarını kapsayacak şekilde kapsamlı bir teknik düzenleme gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Cuma günü itibarıyla başlayacak teknik hazırlık ve geçiş süreci, 16 Ağustos'ta yeni frekansların devreye alınmasıyla tamamlanacak.

Türkiye'nin uydu yayıncılığında emektar Türksat 3A uydusu yerini yeni nesil teknolojilere bırakıyor. 16 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu büyük geçişle birlikte, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki tüm televizyon ve radyo kanalları yeni frekanslarına taşınıyor.

DAHA NET DAHA CANLI DAHA HD

Turkuvaz Medya Grubu, izleyicilerine kesintisiz ve en yüksek standartlarda yayın ulaştırma hedefi doğrultusunda bütün televizyon kanallarını yeni nesil uydulara taşıyor.

16 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde TV yayıncılığında başlayacak yeni dönem sayesinde ATV, ATV Avrupa, A Haber, A News, A Spor, A Para, A2, Vav TV, Minika GO ve Minika Çocuk kanallarında "Daha net, daha canlı ve daha HD" görüntü kalitesi standart hale gelecek.

İzleyicilerin çanak anten yönünü değiştirmesine gerek kalmadan, sadece kumanda üzerinden yapılacak basit bir frekans taramasıyla HD kalitesinde yayınlara erişim sağlanacak.

ANTEN AYARI GEREKMİYOR

Teknik altyapı geçişi esnasında izleyicilerin konforu ön planda tutuldu.

Bu doğrultuda, geçiş sürecinde çanak antenlerde herhangi bir fiziki değişiklik veya teknik ayar yapılmasına gerek kalmayacak.

Bütün yayınlar doğrudan HD formatında yayınlanmaya devam edecektir.

Dijital platformlar bu güncellemeyi otomatik gerçekleştirirken, standart uydu alıcısı kullanan vatandaşların güncel frekans değerlerini cihazlarına girmesi gerekecek.

UYDULARDA KANAL TARAMASI

Peki 16 Ağustos'ta izleyicilerin yapması gereken işlemler neler?

Uydu Alıcısı (Çanak Anten) Kullanıcıları: Yayınları doğrudan uydu alıcısı veya kendinden uydulu televizyonlar üzerinden alan vatandaşlar, televizyonlarında kısa bir kanal taraması yapmaları gerekecek. Kanal taraması, Turkuvaz Medya Grubu'nun sevilen kanallarına kesintisiz ulaşılabilmesi için yeterli olacak.

Dijital Platform Kullanıcıları: Yayınları Digiturk, D-Smart, tivibu veya KabloTV gibi dijital platformlar üzerinden takip eden izleyicilerin hiçbir işlem yapmasına gerek olmayacak. Alıcı cihazlar kendilerini otomatik olarak güncelleyecek ve yeni kanal listelerini yükleyecek.

TKGS özelliği olmayan cihazlar için ise 12.380 ve 12.423 frekansları üzerinden otomatik tarama yapılabilecek.

TURKUVAZ MEDYA GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

16 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla aktif hale gelecek olan ve Turkuvaz Medya kanallarını içeren güncel frekans tablosu şu şekilde:

1. PAKET YAYINLARI

(ATV, A Haber, A Spor, A Para, A2, VAV TV, Minika GO, Minika Çocuk)

Frekans: 12.207 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

2. PAKET YAYINLARI

(ATV Avrupa, A Haber, A News)

Frekans: 11.833 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 7500

FEC: 2/3

Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

Milyonlarca televizyon izleyicisini yakından ilgilendiren Türksat frekans güncellemesi 16 Ağustos 2026 tarihinde hayata geçiyor.

OTOMATİK TARAMA NASIL YAPILACAK

Televizyonlarında veya uydu alıcılarında TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği bulunmayan izleyiciler için Türksat otomatik tarama frekansları da duyuruldu.

Bu cihazlara sahip kullanıcılar, aşağıdaki iki farklı frekans grubundan birini kullanarak bütün güncel kanalları televizyonlarına ekleyebilecek.

Birinci Seçenek:

Frekans: 12.380 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

İkinci Seçenek:

Frekans: 12.423 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Yeni nesil uydu teknolojileriyle evlerinize konuk olacak Turkuvaz Medya'nın daha kaliteli ve canlı yayın deneyimine kesintisiz erişmek için belirtilen tarihlerde televizyonlarınızdan kanal tarama işlemlerinizi yapmayı unutmayın!