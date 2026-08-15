Milyarlık vurgun ağı MASAK raporunda: Alihan Kuriş soruşturmasında organize para trafiği deşifre oldu!

Türkiye, Alihan Kuriş öncülüğündeki Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonu konuşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Konuya dair son dikkat çeken ayrıntı ise MASAK raporunu içeriyor.

MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporu, soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık para trafiğini ortaya koydu.

Raporda, banka hareketi, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü ticaret dikkat çekiyor.

MASAK, kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri, şirket-vakıf arasındaki hızlı para aktarımları ve ticari kayıtlarla uyumu sorgulanan işlemleri birlikte değerlendirerek, bazı finansal işlemlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" yönünde şüphe oluşturduğunu kaydetti.

Üstelik 168 sayfalık rapor, soruşturmanın mali ayağının yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. MASAK'ın başka kişi ve şirketlere ilişkin yeni raporlar hazırladığı belirtiliyor.

KUYUMCUDA 66,2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı.

Aynı dönemde 17,26 milyar TL para girişi, 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedilirken şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL oldu.

Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon TL nakit çekme, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme kaydedildi.

TEK BİR ŞİRKETTEN YURT DIŞINA 8 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA ÇIKIŞI: SUUDİ ARABİSTAN VE BAE İLK SIRADA

MASAK raporunun en dikkat çekici bölümlerinden biri İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri oldu. Raporda şirketin 1 milyon TL ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemleri ülke ülke sıralandı. Yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının toplamı 8 milyar TL'yi aştı.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 TL para çıkışı, buna karşılık 189 milyon 358 bin TL para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 TL olurken bu ülkeden yaklaşık 18 milyon TL giriş bulundu.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve başka ülkelere de para çıkışları rapor tablolarında yer aldı.

1 MİLYAR 358 MİLYON TL SERMAYEYE KARŞILIK SADECE 34 BİN TL BANKA HAREKETİ

Rapordaki en dikkat çekici şirket profillerinden biri 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu. Şirketin sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 TL olarak kaydedilirken MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 TL seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış-satış kaydının da bulunmadığı belirtildi.

MASAK, sermayenin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığının görüldüğünü ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığını kaydetti. Çok yüksek sermayeli olmasına rağmen aktif ticari hayatının bulunmaması raporda "oldukça dikkat çekici" olarak değerlendirildi.

DUBAİ'DEN GELEN MİLYONLARCA DOLARIN ARDINDAN NAKİT ÇEKİMLER VE ŞİRKETLERE TRANSFERLER

Akdeniz Toros'un hesaplarında yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de MASAK'ın dikkat çektiği işlemler arasında yer aldı.

Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den iki gün içinde 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar para girişleri kaydedildi. Ertesi gün hesapta 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekim kayıtları görüldü.

12 Ocak 2017'de Shanghai Omega FZE kaynaklı yaklaşık 2 milyon 365 bin dolarlık girişin ardından ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekim gerçekleştirildi.

26 Eylül 2019'da FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar geldi; dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar karşılığı transfer yapıldı.

İSTANBUL HİSAR HESAPLARINA MİLYONLARCA DOLAR NAKİT YATIRILDI

İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi tespit edildi. Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar, Aralık 2023'te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi kayıtlara girdi.

AKDENİZ TOROS'TA MİLYARLIK ALIŞ-SATIŞ

Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacminde özellikle son yıllarda büyük artış meydana geldiği belirlendi. MASAK, bazı şirketlerle yüksek tutarlı işlemlerin çift yönlü gerçekleşmesini ayrıca değerlendirdi.

Bir şirketten yüksek tutarda mal alınırken aynı şirkete yüksek tutarda mal satılması şeklindeki işlemlerin, iade veya benzeri olağan ticari gerekçeler dışında kalması halinde sahte faturalaşma açısından araştırılması gereken bir görünüm oluşturduğu değerlendirildi.

"NURETTİN KAYA TESLİMATI" 1 MİLYON DOLAR, İKİ GÜN SONRA ENERJİ ŞİRKETİNE

15 Kasım 2022'de Akdeniz Toros hesabına "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar, karşılığı 18 milyon 392 bin TL yatırıldı. Bir gün sonra CW Enerji'ye "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla 989 bin 645 dolar gönderildi.

7 Kasım 2023'te ise "Nurettin Kaya tarafından nakit yatırılan" açıklamasıyla 1 milyon dolar hesaba yatırıldı. İki gün sonra yine yaklaşık 1 milyon dolar CW Enerji'ye aktarıldı.

HİSAR SAĞLIK'TA MİLYARLIK NAKİT HAREKETLERİ

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında milyarlarca liralık nakit hareketleri belirlendi.

Yüksek tutarlı nakitlerin bir bölümünde "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

ÜMRAN EĞİTİM'DE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ: NAKİT GELDİ, PARA BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARILDI

MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim'in 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü.

Raporda hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde Çamlıca Basım Yayın, Akdeniz Toros ve başka şirketlere transferler yapıldığına ilişkin çok sayıda işlem örneği yer aldı.

9,3 MİLYON TL'LİK "46 BÜYÜKBAŞ KURBAN" PARASI İADE EDİLDİ, AYNI TUTAR BAŞKA KİŞİYE GÖNDERİLDİ

1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin TL, "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.

Ertesi gün aynı para "Yanlış Gelen Paranın İadesi" açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına döndü.

Ardından Ahmet Seven'e yine 9 milyon 300 bin TL, bu kez "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.

Aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları da kaydedildi.

VAKIFTA 567 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon TL olarak kaydedildi.

Vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon TL gönderildi.

MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

ŞİRKETLER VE VAKIFLAR ARASINDA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN PARA TRAFİĞİ

Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda yer alan kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar görüldü.

Vakıftan Ümran Eğitim'e, Ümran Eğitim'den Akdeniz Toros ve Çamlıca Basım'a, Akdeniz Toros'a yurt dışından gelen bazı dövizlerden ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım'a uzanan işlem zincirleri raporda art arda sıralandı.

2022'DEN SONRA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

MASAK, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını belirledi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı.

MASAK'TAN KRİTİK TESPİT: "ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER ORGANİZE BİR ÇALIŞMANIN SONUCU OLABİLİR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, Alihan Kuriş Suç Örgütüyle ilişkili şirket bölünmeleri ve devirleri, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, kaynağı izaha muhtaç yüksek nakit girişleri, vakıf hesaplarından ticari şirketlere transferler, karşılıklı yüksek tutarlı alış-satışlar, ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri ve vergi iadesi kayıtları birlikte ele alındı.

Kurul, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesine vardı.