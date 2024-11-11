Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Sivasspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu çok istediklerini söyleyen Ilıcalı, "Yakın takipteyiz. Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek şampiyonluk konusunda kendimizi iddialı görüyoruz" dedi.

G.Saray maçı sonrasında açıklamalar olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Türk futbolunda çok garip şeyler yaşıyoruz. Sezonun başından beri garip şeyler oluyor. Yapı dediğimiz olay kendini hissettiriyor. Ne zaman Fenerbahçe mağlup oluyor. 'Gördünüz mü yapı' diyorlar. G.Saray kazanınca da 'Nerede yapı' diyorlar" dedi.