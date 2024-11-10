İrfan Can’dan geri adım

Fenerbahçe, milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile daha önce masaya oturmuş ve anlaşma sağlanmıştı. Ancak sonrasında ise milli oyuncu geri vites yaptı. Mourinho'nun kendisini yedek bırakması ve tavırlarından rahatsız olan tecrübeli oyuncunun son görüşmede yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli oyuncuyla Fenerbahçe'nin teklifi arasında önemli farkların olduğu belirtildi. Devre arasında Sarı-lacivertliler ve İrfan Can arasında son bir görüşme daha olacak.

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