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"Anlaştık" açıklamasına jet gibi yalanlama!

Acun Ilıcalı, “İbrahim Hatipoğlu ile pozisyonları iki yabancı hakemin değerlendirmesi konusunda anlaştık“ dedi. Ilıcalı’yı yalanlayan Hatipoğlu ise “Ciddi bir samimiyetsizlik“ şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Anlaştık açıklamasına jet gibi yalanlama!

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon oynadğı maçların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaşma sağladık" demişti. Hatipoğlu ise bu gelişmeyi X hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

Hatipoğlu, "Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

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