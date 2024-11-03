Sunucu Saba Tümer, Bebek’teki bir otelden gizemli bir beyefendi ile çıkarken görüntülendi!

Sunucu Saba Tümer, önceki gece Bebek'teki bir otelden gizemli bir beyefendi ile çıkarken objektiflere takıldı. Flaşların patlamasıyla kendini saklamaya çalışan beyefendi, aracın içinde adeta görünmez olmaya çalıştı. Geceye Etiler'deki bir mekanda devam eden ikili, çıkışta tekrar beraber görüntülendi.

KAÇACAK YER ARADI!

Muhabirlerin, "Beyefendi yeni sevgiliniz mi, aradığınız aşkı buldunuz mu?" sorusuna Tümer, kahkaha atarak "Teşekkür ederim" demekle yetindi. Beyefendinin panik hali dikkat çekerken, Tümer'in rahat tavırları da gözden kaçmadı.