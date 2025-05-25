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Yargıtay'dan karar: Bunu yapmak boşanma nedeni

Yargıtay, eşine ilgisiz davrandığı gerekçesiyle boşanma davasında kusurlu bulunan ve nafaka ile 75 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verilen koca hakkındaki hükmü hukuka uygun buldu.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 15:57
Yargıtay’dan karar: Bunu yapmak boşanma nedeni

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen kocayı kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

DAVAYA DAHİ CEVAP VERMEDİ

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Davalı koca, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap dahi vermedi.

Eşinin iş yerini bilmemek boşanma nedeni (AA)Eşinin iş yerini bilmemek boşanma nedeni (AA)

ERKEĞİ KUSURLU BULDU

Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

TEMYİZ REDDEDİLDİ

Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

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