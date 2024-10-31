Teknik heyette Jelert sevinci

Sezon başında yapılan transferler içinde beklentilerin altında kalan tek isim olan Elias Jelert'in yükselişi yüzleri güldürüyor. İstanbul'a adapte olmakta zorlanan Danimarkalı yıldızın ailesinin yanına gelmesi sonrası moral motivasyonu ciddi şekilde artmıştı.
ARTIK SÜRELERİ ARTACAK
Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrasında forma şansı bulan Jelert'in gösterdiği performansın teknik direktör Okan Buruk ve ekibinden tam not aldığı öğrenildi. Buruk'un önümüzdeki karşılaşmalarda genç yıldızın sürelerini ciddi şekilde yükseltmesi bekleniyor.