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Netanyahu'yu şaşkına çeviren karar! Hegseth Ankara'da fikir değiştirdi: İsrail'deki görüşmeyi iptal etti

Ankara’daki 36. NATO Zirvesi sonrası İsrail'e giderek Netanyahu ve Yisrael Katz ile ABD'nin Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışı konusunda görüşmesi beklenen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, toplantıyı aniden iptal etti. Türkiye'ye F-35 satışı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik Trump-Erdoğan mutabakatının ardından gelen bu şok iptal, İsrail kanadında yaşanan paniği zirveye tırmandırdı.

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Netanyahu'yu şaşkına çeviren karar! Hegseth Ankara'da fikir değiştirdi: İsrail'deki görüşmeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün zirveden sonra İsrail'e gideceği biliniyordu. Hegseth'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile toplantısını iptal ettiği bildirildi.

Başkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve heyetini kabul etti, Fotoğraflar: AA, DHA, Reuters, AFPBaşkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve heyetini kabul etti, Fotoğraflar: AA, DHA, Reuters, AFP

HEGSETH NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

Hegseth'in İsrail'de Netanyahu ile Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışı konusunu görüşeceği belirtiliyordu. Reuters'a ve İsrail basınına konuşan kaynaklar, görüşmenin iptal edildiğini söyledi.

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Başan Erdoğan ve TrumpBaşan Erdoğan ve Trump

TRUMP'TAN F-35 SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Trump'tan 5 adet F-35 için söz aldıklarını belirtip KAAN motorları için görüşeceklerini söyledi. Trump ise "Artık vakti geldi" diyerek CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan ve TrumpBaşkan Erdoğan ve Trump

NETANYAHU'YU PANİK SARDI

Trump'ın F-35 ve CAATSA mesajlarının ardından İsrail'de panik had safhaya ulaştı. Zirve öncesi de Trump'a "Türkiye'ye F-35 satmayın" diye yalvaran Netanyahu, ABD televizyonlarına çıkıp satışın durdurulması için çağrı yaptı.

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