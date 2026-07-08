ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün zirveden sonra İsrail'e gideceği biliniyordu. Hegseth'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile toplantısını iptal ettiği bildirildi.