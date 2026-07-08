NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı
Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Zirvesi, liderlerin kritik küresel başlıklar ve stratejik anlaşmalar için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle uluslararası camianın odak noktası oldu. Türkiye'nin ev sahipliğiyle tam not aldığı zirvede, liderlerin masalarına özel olarak bırakılan kalem-defter setleri ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, kritik küresel başlıkları ele almak ve ittifak içerisindeki bağları güçlendirmek adına Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
Zirve kapsamında birçok sektörde stratejik öneme sahip anlaşmalar imzalanırken, geleceğe yönelik kararlı adımlar atıldı.
TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNE TAM NOT
Uluslararası kamuoyunun gözünü kırpmadan takip ettiği bu organizasyonda, Türkiye'nin ev sahipliği liderlerden ve yabancı heyetlerden büyük övgü aldı.
MASADAKİ DETAY: LİDERLERE ÖZEL KALEM
Resmi toplantıların başlamasıyla birlikte, dünya basınının gözünden kaçmayan bir detay ortaya çıktı.
Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, masalara liderlere özel olarak tasarlanmış kalem ve defter setlerinin bırakıldığı görüldü.
Her lider için hazırlanan setlerin üzerinde, o liderin isminin yer aldığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump için hazırlanan ve üzerinde "Donald J. Trump" yazan kalemin yanında üzerinde "Beyaz Saray" yazan kalın uçlu kalemin de masada olduğu görüldü.