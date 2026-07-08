NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı

Her lider için hazırlanan setlerin üzerinde, o liderin isminin yer aldığı görüldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in isminin yer aldığı kalem

ABD Başkanı Donald Trump için hazırlanan ve üzerinde "Donald J. Trump" yazan kalemin yanında üzerinde "Beyaz Saray" yazan kalın uçlu kalemin de masada olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin yer aldığı kalem

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