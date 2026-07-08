CANLI YAYIN
Geri

NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı

Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Zirvesi, liderlerin kritik küresel başlıklar ve stratejik anlaşmalar için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle uluslararası camianın odak noktası oldu. Türkiye'nin ev sahipliğiyle tam not aldığı zirvede, liderlerin masalarına özel olarak bırakılan kalem-defter setleri ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, kritik küresel başlıkları ele almak ve ittifak içerisindeki bağları güçlendirmek adına Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Zirve kapsamında birçok sektörde stratejik öneme sahip anlaşmalar imzalanırken, geleceğe yönelik kararlı adımlar atıldı.

Liderler NATO Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekildiLiderler NATO Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekildi

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNE TAM NOT
Uluslararası kamuoyunun gözünü kırpmadan takip ettiği bu organizasyonda, Türkiye'nin ev sahipliği liderlerden ve yabancı heyetlerden büyük övgü aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in isminin yer aldığı kalemİngiltere Başbakanı Keir Starmer'in isminin yer aldığı kalem

MASADAKİ DETAY: LİDERLERE ÖZEL KALEM
Resmi toplantıların başlamasıyla birlikte, dünya basınının gözünden kaçmayan bir detay ortaya çıktı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isminin yer aldığı kalemFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isminin yer aldığı kalem

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, masalara liderlere özel olarak tasarlanmış kalem ve defter setlerinin bırakıldığı görüldü.

Her lider için hazırlanan setlerin üzerinde, o liderin isminin yer aldığı görüldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in isminin yer aldığı kalemİspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in isminin yer aldığı kalem
ABD Başkanı Donald Trump için hazırlanan ve üzerinde "Donald J. Trump" yazan kalemin yanında üzerinde "Beyaz Saray" yazan kalın uçlu kalemin de masada olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin yer aldığı kalemABD Başkanı Donald Trump'ın isminin yer aldığı kalem

Başkan Erdoğandan NATO Liderler Zirvesinde tarihi açıklamalar! Kısıtlamalar kalksın mesajı: Hürmüz için katkı sunmaya hazırızBaşkan Erdoğandan NATO Liderler Zirvesinde tarihi açıklamalar! Kısıtlamalar kalksın mesajı: Hürmüz için katkı sunmaya hazırız
Trump Külliyede konuştu! Netanyahuya Erdoğan ayarı: Ben olmasam seni vururdu | İrana savaş mesajı: Kafadan kontaklarTrump Külliyede konuştu! Netanyahuya Erdoğan ayarı: Ben olmasam seni vururdu | İrana savaş mesajı: Kafadan kontaklar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı-5 NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı-6 NATO Zirvesi'nde liderlere özel jest: Masalara tek tek bırakıldı-7
Meloni ve Trump'ın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadı
SONRAKİ HABER

Meloni aile fotoğrafında yüzüne bakmadı
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler