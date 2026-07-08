Filenin Sultanları rüzgar gibi esti! Türkiye Polonya'yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Osaka'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, Japonya etabına galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 kazanarak maçta yeniden öne geçti ve setlerde durumu 2-1 yaptı.

Filenin Sultanları, kaybedilen setin ardından oyundaki disiplinini yeniden kazandı. Servis karşılamada daha dengeli bir görüntü ortaya koyan ay-yıldızlılar, hücumdaki hata sayısını da azalttı.

Türkiye, Milletler Ligi'nde Japonya etabına çok önemli bir galibiyetle başladı

Türkiye son sette rakibine karşı maçı kopardı

SON SETTE FİŞİ ÇEKTİK

Dördüncü sette de oyunun kontrolünü bırakmayan Türkiye, Polonya'nın geri dönüş girişimlerine izin vermedi.

Filenin Sultanları, servis ve blok performansıyla farkı açtı. Karşılaşmanın son setini 25-19 kazanan ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

JAPONYA ETABINA GALİBİYETLE BAŞLADIK

Türkiye, Polonya karşısında aldığı galibiyetle VNL'nin üçüncü haftasına güçlü bir başlangıç yaptı.

Osaka etabında Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Brezilya, Polonya, ABD ve Tayland mücadele ediyor. Filenin Sultanları bu etapta toplam dört karşılaşmaya çıkacak.