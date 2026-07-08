Filenin Sultanları rüzgar gibi esti! Türkiye Polonya'yı 3-1 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya’yı 3-1 mağlup etti. Osaka’da parkeden galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, Japonya etabına güçlü bir başlangıç yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Osaka'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, Japonya etabına galibiyetle başladı.
FİLENİN SULTANLARI POLONYA'YI DEVİRDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan mücadelede ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde kritik sayıları alan Türkiye, seti 27-25 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İKİNCİ SETTE DENGEYİ SAĞLADILAR
İkinci sette oyunun kontrolünü ele geçiren Polonya, hücumdaki etkinliğini artırdı. Türkiye'nin geri dönüş çabalarına izin vermeyen Polonya, seti 25-20 kazandı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.
Filenin Sultanları, kaybedilen setin ardından oyundaki disiplinini yeniden kazandı. Servis karşılamada daha dengeli bir görüntü ortaya koyan ay-yıldızlılar, hücumdaki hata sayısını da azalttı.
ÜÇÜNCÜ SETTE ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'NİN
Türkiye, üçüncü setin ilk bölümünden itibaren rakibine baskı kurdu. Hücumdaki üretkenliğini savunma direnciyle birleştiren Filenin Sultanları, setin son bölümüne üstün girdi.
Ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 kazanarak maçta yeniden öne geçti ve setlerde durumu 2-1 yaptı.
SON SETTE FİŞİ ÇEKTİK
Dördüncü sette de oyunun kontrolünü bırakmayan Türkiye, Polonya'nın geri dönüş girişimlerine izin vermedi.
Filenin Sultanları, servis ve blok performansıyla farkı açtı. Karşılaşmanın son setini 25-19 kazanan ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
JAPONYA ETABINA GALİBİYETLE BAŞLADIK
Türkiye, Polonya karşısında aldığı galibiyetle VNL'nin üçüncü haftasına güçlü bir başlangıç yaptı.
Osaka etabında Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Brezilya, Polonya, ABD ve Tayland mücadele ediyor. Filenin Sultanları bu etapta toplam dört karşılaşmaya çıkacak.
SIRADAKİ RAKİP ABD
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak. Mücadele 10 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.
Türkiye daha sonra 11 Temmuz'da ev sahibi Japonya, 12 Temmuz'da ise Tayland ile karşı karşıya gelecek.