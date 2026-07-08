Mahkemeyi tehdit eden Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı

Kararın ardından duruşma salonunda tansiyon daha da yükseldi. Mahkeme Başkanı, SEGBİS kaydının kapatılmasını istedi.

Bu sözlerin ardından jandarma ekipleri devreye girdi ve İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı.

Başkan, "Biz senin yargılayacağın makamda değiliz. Burası senin yargılayacağın yer değil, yargılanacağın yer. 203 uyguladım, salondan çıkartın " diyerek kararını açıkladı.

ANKARA VE ADALET BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDI

İmamoğlu'nun duruşmadaki dikkat çeken çıkışlarından biri de Ankara ve Adalet Bakanlığı'na yönelik tehdit sözleri oldu.

İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım, buradaki yargıyı yönetmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı, çöküş bakanlığıdır" ifadelerini kullandı.

Bu sözler duruşmadaki gerilimi daha da artırırken mahkeme heyeti, savunma yapmaktan kaçınan ve salon düzenini bozan İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına hükmetti.