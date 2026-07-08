Mahkemeyi tehdit eden Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı
Yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, savunma sırası kendisine geldiğinde mahkeme heyetini hedef alarak tehditler savurdu. Salon düzenini bozan İmamoğlu, CMK 203 kapsamında duruşma salonundan çıkarıldı.
"Asrın en büyük yolsuzluk davası" olarak nitelendirilen İBB davasının 64'üncü günü gergin başladı. Çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütü davasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanık, yolsuzluk ve casusluk suçlamaları kapsamında bir kez daha hâkim karşısına çıktı.
Duruşmada savunma yapması beklenen İmamoğlu, esasa ilişkin beyanda bulunmak yerine mahkeme heyetini hedef aldı. Salon düzenini bozan İmamoğlu, "düzen" ve "disiplini bozduğu" gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı.
SAVUNMA YAPMAKTAN KAÇTI
Davanın bugün görülen duruşmasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'na savunmasını yapması için söz verdi.
Ancak İmamoğlu, savunma yapmayacağını belirtti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, bu tutumun susma hakkını kullanması anlamına geldiğini hatırlattı.
İmamoğlu'nun savunma yapmayacağını yinelemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Neden savunma yapmaktan kaçıyorsunuz?" diye sordu.
İmamoğlu ise "Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" sözleriyle karşılık verdi.
SAVCILIK CMK 203'TEN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ
İmamoğlu'nun sözleri üzerine duruşma savcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 203. maddesi uyarınca İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti.
Savcılığın iki kez tekrarladığı talebi değerlendiren mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun salon düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.
"BURASI YARGILANACAĞIN YER"
Gerginliğin artmasının ardından Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
Başkan, "Biz senin yargılayacağın makamda değiliz. Burası senin yargılayacağın yer değil, yargılanacağın yer. 203 uyguladım, salondan çıkartın" diyerek kararını açıkladı.
Bu sözlerin ardından jandarma ekipleri devreye girdi ve İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı.
SALON BOŞALTILDI, SEGBİS KAYDI KAPATILDI
Kararın ardından duruşma salonunda tansiyon daha da yükseldi. Mahkeme Başkanı, SEGBİS kaydının kapatılmasını istedi.
Başkan, "Jandarma arkadaşlar salonu komple boşaltın" talimatını verdi. İmamoğlu'nun salondan çıkarıldığı sırada Mahkeme Başkanı'na "Yazık sana" diye bağırdığı aktarıldı.
ANKARA VE ADALET BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDI
İmamoğlu'nun duruşmadaki dikkat çeken çıkışlarından biri de Ankara ve Adalet Bakanlığı'na yönelik tehdit sözleri oldu.
İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım, buradaki yargıyı yönetmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı, çöküş bakanlığıdır" ifadelerini kullandı.
Bu sözler duruşmadaki gerilimi daha da artırırken mahkeme heyeti, savunma yapmaktan kaçınan ve salon düzenini bozan İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına hükmetti.
59'U TUTUKLU 414 SANIK YARGILANIYOR
İBB davasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanık yolsuzluk ve casusluk suçlamaları kapsamında yargılanıyor.
Davanın 64'üncü günü, İmamoğlu'nun savunma yapmaması, mahkeme heyetini hedef alan sözleri ve CMK 203 kapsamında salondan çıkarılmasıyla gündeme damga vurdu.