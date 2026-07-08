Beşiktaş milli futbolcuyu duyurdu: Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldı
Beşiktaş, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 28 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüdeki yıldız futbolcunun transfer süreçleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş milli futbolcu Salih Özcan ile transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN'I AÇIKLADI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Altyapı eğitimini Almanya'da SC West Köln ve Köln'de alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi.
2025-2026 sezonunda Borussia Dortmun ile 12 maça çıkan Salih Özcan, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.