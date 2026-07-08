Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş milli futbolcu Salih Özcan ile transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN'I AÇIKLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.