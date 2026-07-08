Aldatmacayı deşifre eden rehber! Su ve maden suyunda haksız zam nasıl anlaşılır?

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak adına fiyat istikrarı sağlanana kadar denetimler sürecek. Peki, bir tüketici olarak markette haksız zam yapıldığını nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gerekenler:

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi ambalajların bu sisteme dahil olduğu. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması kapsamında; cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0,1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık içecek ambalajları sıkı denetim altında. İşte fahiş zam uyanıklığı yapılan o başlıca ürünler:

İçecek Türü Su şişeleri Maden suları ve sodalar Gazlı ve gazsız meşrubat kutuları/şişeleri Meyve suları ve enerji içecekleri Ayran gibi ambalajlı sıvı içecekler Bira şişeleri ve kutuları

Depozito kapsamındaki bu ambalajların üzerinde özel DOA logosu ve Darphane onaylı özel işaretlemeler yer alıyor. Tüketiciler bu ürünlerin boş ambalajlarını iade noktalarına teslim ettiklerinde ürün başına belirlenen depozito bedelini geri alabiliyor.