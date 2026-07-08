Aldatmacayı deşifre eden rehber! Su ve maden suyunda haksız zam nasıl anlaşılır?
Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında cam, plastik ve alüminyum ambalajlı içeceklerde uygulanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) katılım payının Türkiye Çevre Ajansı tarafından 1 Temmuz itibarıyla 1,5 liraya yükseltilmesini bahane eden fırsatçılara göz açtırılmıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere sahaya inen ekipler, haksız fiyat artışı yapanlara acımıyor. Peki, markette fahiş zam nasıl anlaşılır? Cebinizi koruyacak tüm detaylar Takvim.com.tr'nin özel denetim rehberinde...
Geri dönüşümün desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen depozito katılım payı güncellemesini bahane eden bazı üretici, tedarikçi ve perakende satış noktaları, maliyet artışının çok üzerinde zamlar yapmaya başladı.
Ticaret Bakanlığı, ulusal ve yerel marketler ile sektör temsilcilerini açık bir dille uyararak, maliyet artışı dışındaki her türlü zam, haksız fiyat uygulaması sayılacak. Açıklamasında bulundu.
İZMİR'DE DEPOZİTO DENETİMİ: RAF-KASA FİYATI VE FATURA KONTROLÜ
İl il genişletilmesi hedeflenen denetimlerin ilk dalgasında İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Başta zincir marketler olmak üzere kent genelindeki işletmeler mercek altına alındı.
Ekipler, sadece raflara bakmakla kalmıyor; ambalajlı sular ve maden suları başta olmak üzere DEKAB kapsamındaki ürünlerin raf fiyatları, kasa fiyatları, alış ve satış faturalarını tek tek inceliyor. Yapılan artışların gerçek maliyet unsurlarıyla uyumlu olup olmadığı titizlikle değerlendiriliyor.
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İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane başta olmak üzere megakent genelindeki zincir ve yerel marketleri ablukaya aldı.
Yapılan incelemelerde, yasal depozito artışı sadece 1,5 lira olmasına rağmen, bazı uyanık işletmelerin su ve maden suyu fiyatlarına 10 liranın üzerinde haksız zam yansıttığı suçüstü tespit edildi.
Sadece bir günde 100'e yakın işletmeyi denetleyen ekipler; raf-kasa fiyatlarını, alış ve satış faturalarını tek tek inceleyerek haksız kazanç sağlayanları Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk etti.
ADIM ADIM DEPOZİTO DENETİM REHBERİ: HAKSIZ ZAM NASIL ANLAŞILIR?
Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak adına fiyat istikrarı sağlanana kadar denetimler sürecek. Peki, bir tüketici olarak markette haksız zam yapıldığını nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gerekenler:
- Raf ve Kasa Fiyatını Karşılaştırın: Satın aldığınız su veya maden suyunun raf etiketindeki fiyatı ile kasadan geçen fiyatının aynı olmasına dikkat edin. Farklılık tespit ederseniz, bu durum doğrudan mevzuata aykırıdır.
- DEKAB Kapsamındaki Ürünleri Tanıyın: Plastik, cam ve metal ambalajlı tüm içecekler bu kapsamdadır. Fiyat artışının sadece yasal depozito güncelleme tutarı kadar olması gerekir; ambalaj bahane edilerek ürünün kendisine fahiş zam yapılamaz.
- Maliyet-Fiyat İlişkisini Sorgulayın: Kısa süre içinde normal seyrin dışında, fahiş oranda artan su ve maden suyu fiyatları haksız fiyat artışı şüphesi taşır.
- 1,5 TL Sınırına Dikkat Edin: Depozito katılım bedeli (DEKAB) resmi olarak 1,5 liradır. Ürünün Haziran ayı fiyatı ile Temmuz ayı fiyatı arasında sadece bu yasal pay kadar fark olabilir. Bunun üzerindeki tüm artışlar "fahiş/haksız zam" şüphesi taşır.
HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi ambalajların bu sisteme dahil olduğu. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması kapsamında; cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0,1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık içecek ambalajları sıkı denetim altında. İşte fahiş zam uyanıklığı yapılan o başlıca ürünler:
|İçecek Türü
|Su şişeleri
|Maden suları ve sodalar
|Gazlı ve gazsız meşrubat kutuları/şişeleri
|Meyve suları ve enerji içecekleri
|Ayran gibi ambalajlı sıvı içecekler
|Bira şişeleri ve kutuları
Depozito kapsamındaki bu ambalajların üzerinde özel DOA logosu ve Darphane onaylı özel işaretlemeler yer alıyor. Tüketiciler bu ürünlerin boş ambalajlarını iade noktalarına teslim ettiklerinde ürün başına belirlenen depozito bedelini geri alabiliyor.
YAKALANAN İŞLETMELER HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA!
Denetimler sırasında maliyet artışıyla açıklanamayacak şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen, depozito sistemini haksız kazanç kapısı haline getiren işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin başlatılıyor.
Toplanan tüm bilgi, belge ve faturalar idari yaptırım ve cezai işlem uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriliyor.