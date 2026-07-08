Trump’tan Erdoğan’a övgü: Muazzam bir iş çıkardı

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den ayrılmadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar... Takvim Kaynak Tercihleri

"Ankara'da çok başarılı bir NATO geçirdik. Erdoğan muazzam bir iş çıkardı. Harika bir insan, harika bir lider. Çok uzun zamandan beri dostuz. Çok güçlü bir kişi, çok güçlü bir şahsiyet. Benim bir dostum. Çok uzun zamandan beri benim dostum. Çok güçlü bir şahsiyet. Çok uzun zamandan beri çok iyi bir ülke ortaya çıkardı. Askeri anlamda çok kuvvetli. Harika bir iş çıkarıyor. Halkı, onu seviyor. Yeni bir havalimanı da yaptılar bizim gelişimiz için. Ben Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a bu fantastik başarılar için teşekkür ediyorum.

O salonda büyük bir dostluk ve samimiyet vardı. Basın oturumu gördü ama konuşmaları göremedi. Hatta ben de 'Keşke basın bunu görebilseydi' dedim. Çünkü herkes kısa da olsa söz aldı, ben de konuştum. Çok sayıda konuşma yapıldı. Kısa tuttuk ama yine de basının o odada neler yaşandığını görmesi güzel olurdu. Çünkü orada çok akıllı insanlar vardı. Kalplerinde kötülük değil, iyilik taşıyan insanlar. Ve ülkeleri için harika işler yapıyorlar.

Tüm ülkeleri, belirlenen hedefe mümkün olan en kısa sürede ulaşmak için planlarını hızlandırmaya çağırıyorum. Bu hedef yüzde 5 olacak. Aslında yıllardır olması gereken seviye de buydu.

Geçen yıl sağladığımız taahhüt sayesinde, diğer NATO üyelerinin savunma harcamaları 2025 yılında yaklaşık 150 milyar dolar arttı. Bu paranın büyük bir kısmı da Amerika'da üretilen savunma ekipmanlarına harcanıyor. Herkes Amerikan yapımı ekipman istiyor."

"İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ İMHA ETTİK"

İran'da yapılması gerekeni yaptık. İlk dönemimde olduğu gibi, geçtiğimiz 18 ay içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri tarihî bir çabayla savunma harcamalarını artırmaya yönelik adımlar attı. Bunu, dünyada başka hiçbir ülkede bulunmayan ekipmanlara sahip olmak için yaptık.

İran'a baktığınız zaman, askerî kapasitelerini birkaç hafta içerisinde ortadan kaldırdık. Yüzlerce gemileri vardı; şimdi hepsi denizin dibinde. Yüzlerce uçakları ortadan kaldırıldı. Havalimanlarındaki pistler, radarlar ve diğer unsurlar imha edildi. Liderleri de aynı şekilde etkisiz hâle getirildi. Şu anda savaşma kabiliyetleri son derece düşük. Ellerinde çok az sayıda füze kaldı. Füze fırlatıcılarının da büyük bölümü yeniden imha edildi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİBİZ"

Biz dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Bu açık ara böyledir; buna yaklaşabilen başka bir ülke yoktur ve herkes bunu kabul ediyor. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve artık bize ülke olarak yeniden saygı duyuyorlar. İki yıl önce böyle değildi. Bize gülüyorlardı. NATO bize gülüyordu, herkes bize gülüyordu. Ama artık kimse gülmüyor. Artık ortada bir kahkaha duymuyorsunuz. Bu yıl ordumuz ve askerlerimiz için rekor düzeyde, 1 trilyon dolarlık yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de büyük miktarda yatırım yapılacak. Bu kaynakların tamamı en iyi ekipmanlara harcanıyor.

İran savaşı da çok büyük bir askerî başarıydı. Soruyu ancak şu şekilde cevap verebilirim: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Benim oradaki tek amacım buydu. İran nükleer silaha sahip olamaz. Buna nükleersizleştirilmiş İran diyoruz ve bu gerçekleşti. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacaklar.

Tesisler granit bir dağın altındaydı. Oradan çıkarılması aylar sürecektir. Bence İran'la ilgili yaptığımız operasyon çok büyük bir başarıydı. Petrol fiyatlarının da savaşın başladığı döneme göre daha düşük olduğunu görüyorsunuz.

Orduları kalmadı, hava kuvvetleri kalmadı. Dediğim gibi gemileri de kalmadı. Yüzün üzerinde gemileri vardı; şimdi hepsi denizin dibinde. Radarları yok, hiçbir şeyleri kalmadı. Siz bunun başarı olmadığını söylüyorsunuz ama bu çok büyük bir başarıydı. Enflasyonları yüzde 300'ün üzerinde. Savaştan önce enflasyonları yüzde 5-6 seviyesindeydi.

"TARİHİN EN İYİ KOMÜNİSTİ BEN OLURDUM"

Komünizmin ne kadar kötü olduğu kanıtlandı. Binlerce yıldır farklı isimler altında var oldu. Yoksa tarihin en iyi komünisti ben olurdum.

Uçak Avrupa'ya gidecek. Birkaç askerî üsse uğrayacak ve insanlara gösterilecek. Ben ise normal yöntemle döneceğim.

Uçak Avrupa'da birkaç üsse, özellikle de belirli bir üsse gidecek. Askerler onu görebilsin diye gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel bir uçak.

F-35 KONUSU

Erdoğan iyi bir lider ve saygı duyulan biri. Aramızda iyi bir ilişki var. Başkan Biden göreve geldikten sonra birçok kötü gelişme yaşandı. Sınırda sorunlar vardı. Dünyanın dört bir yanında Amerika ile alay ediliyordu. Birçok ülkeyle ilişkiler kötüleşti. Türkiye de bunlardan biriydi.

Ama bu durum 5 Kasım'daki seçimlerden sonra değişti. Şimdi en iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile.

F-35 konusunu da görüştük. Dünyanın en iyi savaş uçağı olduğunu düşünüyorum ve herkes onu istiyor. Kime vereceğimize karar vermemiz gerekiyor.Ben olumlu bakıyorum.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya