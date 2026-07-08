Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç

% 60 ARTIRIMLI

Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 630,21 liraya yükseldi.

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 83 bin 254, uzman öğretmen (1/4) 92 bin 166, polis memuru (8/1) 92 bin 618, hemşire (5/1) 84 bin 845 lira almaya başlayacak. Temmuz zammı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.