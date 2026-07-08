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Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç

Temmuz zammıyla hem maaşları hem ek ödemeleri artan memurlar, zamlı ödemelerini haftaya alacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memurun hesabına 5 bin 157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70 bin 224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da bin 113 lira ödenecek...

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Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç

Yaklaşık 4 milyon memur yılın ikinci yarısını yeni gelirleriyle geçirecek. Geçen hafta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kazançların ne kadar artacağı belli oldu. Memur maaşları yüzde 13,52 zam yansıtılarak yeniden hesaplanırken, bunun yanı sıra ek ödemeler de zamlandı. Sıra ödemelerin yapılmasına geldi. Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ

Memurlara her ay verilen aile yardımı, zamlanan ek ödemelerin başında yer aldı. Temmuz zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa çıktı.
Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 787,76 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 393,88 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 4 bin 543 liradan 5 bin 157 liraya ulaştı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-3

MEMUR MAAŞLARIDerece/KademeOcak - Haziran (TL)Temmuz - Aralık (TL)
Şube müdürü (üni. mez.)1/494.384107.110
Memur (üni. mez.)9/164.39773.070
Uzman öğretmen1/481.21992.166
Öğretmen1/473.36883.254
Başkomiser3/189.214101.242
Polis memuru8/181.61792.618
Uzman doktor1/4150.426170.730
Hemşire (üni. mez.)5/174.77084.845
Mühendis1/496.211109.185
Teknisyen (lise mez.)11/166.87075.877
Profesör1/4135.089153.208
Araştırma görevlisi7/190.568102.779
Vaiz1/476.65386.983
Avukat1/490.000102.135

Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-4

% 60 ARTIRIMLI

Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 630,21 liraya yükseldi.
Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 83 bin 254, uzman öğretmen (1/4) 92 bin 166, polis memuru (8/1) 92 bin 618, hemşire (5/1) 84 bin 845 lira almaya başlayacak. Temmuz zammı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.

Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-5

MEMUR AİLE YARDIMIOcak - HaziranTemmuz - Aralık
3.154,633.581,14
Çocuk (0-6 yaş)693,94787,76
Çocuk (6 yaş üstü)346,97393,88
Engelli çocuk (0-6 yaş)1.110,301.260,41
Engelli çocuk (6 yaş üstü)555,15630,21
Toplu sözleşme ikramiyesi981,221.113,88

Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-6

İKRAMİYE DE YÜKSELDİ

Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 981,22 liradan bin 113 lira 88 kuruşa ulaştı.

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Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-8 Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-9 Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç-10

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