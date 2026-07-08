Yeni maaş aile yardımı ve ikramiye haftaya hesapta: Memura 3’lü kazanç
Temmuz zammıyla hem maaşları hem ek ödemeleri artan memurlar, zamlı ödemelerini haftaya alacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memurun hesabına 5 bin 157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70 bin 224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da bin 113 lira ödenecek...
Yaklaşık 4 milyon memur yılın ikinci yarısını yeni gelirleriyle geçirecek. Geçen hafta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kazançların ne kadar artacağı belli oldu. Memur maaşları yüzde 13,52 zam yansıtılarak yeniden hesaplanırken, bunun yanı sıra ek ödemeler de zamlandı. Sıra ödemelerin yapılmasına geldi. Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ
Memurlara her ay verilen aile yardımı, zamlanan ek ödemelerin başında yer aldı. Temmuz zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa çıktı.
Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 787,76 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 393,88 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 4 bin 543 liradan 5 bin 157 liraya ulaştı.
|MEMUR MAAŞLARI
|Derece/Kademe
|Ocak - Haziran (TL)
|Temmuz - Aralık (TL)
|Şube müdürü (üni. mez.)
|1/4
|94.384
|107.110
|Memur (üni. mez.)
|9/1
|64.397
|73.070
|Uzman öğretmen
|1/4
|81.219
|92.166
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|83.254
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|101.242
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|92.618
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|170.730
|Hemşire (üni. mez.)
|5/1
|74.770
|84.845
|Mühendis
|1/4
|96.211
|109.185
|Teknisyen (lise mez.)
|11/1
|66.870
|75.877
|Profesör
|1/4
|135.089
|153.208
|Araştırma görevlisi
|7/1
|90.568
|102.779
|Vaiz
|1/4
|76.653
|86.983
|Avukat
|1/4
|90.000
|102.135
% 60 ARTIRIMLI
Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 630,21 liraya yükseldi.
Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 83 bin 254, uzman öğretmen (1/4) 92 bin 166, polis memuru (8/1) 92 bin 618, hemşire (5/1) 84 bin 845 lira almaya başlayacak. Temmuz zammı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.
|MEMUR AİLE YARDIMI
|Ocak - Haziran
|Temmuz - Aralık
|Eş
|3.154,63
|3.581,14
|Çocuk (0-6 yaş)
|693,94
|787,76
|Çocuk (6 yaş üstü)
|346,97
|393,88
|Engelli çocuk (0-6 yaş)
|1.110,30
|1.260,41
|Engelli çocuk (6 yaş üstü)
|555,15
|630,21
|Toplu sözleşme ikramiyesi
|981,22
|1.113,88
İKRAMİYE DE YÜKSELDİ
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 981,22 liradan bin 113 lira 88 kuruşa ulaştı.
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