CANLI YAYIN
Geri

CANLI: Rutte’den zirve sonrası kritik mesaj: Taahhütler hayata geçiriliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’daki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğine dikkat çekerek Lahey’de verilen taahhütlerin hayata geçirildiğini söyledi. Rutte, ABD’nin NATO’ya bağlılığını vurgularken S-400 meselesinin Türkiye ile ABD arasında olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI: Rutte’den zirve sonrası kritik mesaj: Taahhütler hayata geçiriliyor

Ankara'da dünden bu yana devam eden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

AHaber CANLI YAYIN

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Rutte, Ankara'daki zirveye ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor." dedi.

ABD'nin NATO'ya bağlılığına ilişkin de konuşan Rutte, "ABD ve Sayın Trump'ın NATO'ya bağlılığını biliyorum. İttifakın her zaman olduğundan daha güçlü olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

S-400 füzelerine ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, "ABD ve Türkiye arasındaki mesele. İki ülke arasında, ben bir yorumda bulunmak istemem." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, gelecek yıl düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin ise "Önümüzdeki yıl NATO Zirve'si Arnavutluk'ta olacak, ancak şu an kesin bir tarih belirlenmiş değil." açıklamasını yaptı.

Detaylar geliyor...

Trump Külliye'de Zelenskiy ile bir araya geldi! Yine Erdoğan'ı övdü
SONRAKİ HABER

Trump Külliye'de Zelenskiy ile bir araya geldi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler