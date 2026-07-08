Ankara'da dünden bu yana devam eden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

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Rutte, Ankara'daki zirveye ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor." dedi.

ABD'nin NATO'ya bağlılığına ilişkin de konuşan Rutte, "ABD ve Sayın Trump'ın NATO'ya bağlılığını biliyorum. İttifakın her zaman olduğundan daha güçlü olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

S-400 füzelerine ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, "ABD ve Türkiye arasındaki mesele. İki ülke arasında, ben bir yorumda bulunmak istemem." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, gelecek yıl düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin ise "Önümüzdeki yıl NATO Zirve'si Arnavutluk'ta olacak, ancak şu an kesin bir tarih belirlenmiş değil." açıklamasını yaptı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya