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Süper Lig'in eski golcüsü Galatasaray yolunda! Transfer için dev bonservis

Mauro Icardi ile sözleşme döneminin sona ermesinin ardından forvet planlamasına hız veren Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Rômulo’yu transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig’de Göztepe formasıyla çıkış yapan Brezilyalı santrfor için oyuncu cephesi ve Alman kulübüyle görüşme hazırlığında.

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Süper Lig'in eski golcüsü Galatasaray yolunda! Transfer için dev bonservis

Galatasaray, yeni sezon öncesi forvet planlamasında sürpriz bir ismi transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların gündemine, Süper Lig'de Göztepe formasıyla çıkış yapan ve kariyerini RB Leipzig'de sürdüren Brezilyalı santrfor Rômulo girdi.

Rômulo yine transferin gözdesi olduRômulo yine transferin gözdesi oldu

GALATASARAY'DA FORVET HAREKÂTI

Galatasaray, üst üste beşinci Süper Lig şampiyonluğunu kazanabilecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyebilecek geniş bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi. Arjantinli santrfor, 1 Temmuz itibarıyla Galatasaray kadrosundan ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçti.

Forvet rotasyonundaki yeni planlamayı oluşturan sarı-kırmızılıların listesine Rômulo da eklendi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Rômulo yeniden Türkiye'de forma giyebilirRômulo yeniden Türkiye'de forma giyebilir

RÔMULO LİSTEDE

Galatasaray yönetimi, RB Leipzig forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı santrforun transfer şartlarını incelemeye başladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun temsilcisi ve Alman kulübüyle yapılacak görüşmeler öncesinde mali çerçeveyi oluşturacak.

Rômulo'nun genç yaşı, Süper Lig'i tanıması, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliği, Galatasaray'ın forvet planlamasında öne çıkan noktaları oluşturuyor.

Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ilgisi Almanya'daki transfer gündemine de taşındı. Rômulo, Leipzig'e katılmasından bir sezon sonra yeniden Türkiye bağlantılı bir transfer operasyonunun merkezine yerleşti.

Rômulo 20 milyon euroya RB Leipzig'e transfer olduRômulo 20 milyon euroya RB Leipzig'e transfer oldu

GÖZTEPE'DEN 20 MİLYON EUROYA GİTTİ

Rômulo, Göztepe'de sergilediği performansın ardından Ağustos 2025'te RB Leipzig'e transfer oldu. Alman ekibi, Brezilyalı santrforla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Leipzig'in resmi tanıtımında oyuncunun uzun vadeli kadro planının önemli parçalarından biri olduğu vurgulandı.

Transferin yaklaşık 20 milyon euro ve bonuslarla gerçekleştiği Alman basınına yansıdı. Bu rakam, Göztepe tarihinin en önemli satışlarından birini oluşturdu.

Rômulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euroRômulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Rômulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 24 yaşındaki futbolcu, RB Leipzig'e Ağustos 2025'te katıldı ve sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor.

Uzun süreli sözleşme ve yükselen piyasa değeri, transferin mali açıdan kolay bir süreç olmayacağını gösteriyor. Galatasaray'ın görüşmelerde bonservis formülü, ödeme planı veya farklı bir transfer modeli üzerinde çalışması gerekecek.

Rômulo Bundesliga'da geçen sezonu 9 gol 4 asistle tamamladıRômulo Bundesliga'da geçen sezonu 9 gol 4 asistle tamamladı

LEIPZIG'DE 9 GOL, 4 ASİST

Rômulo, 2025-2026 sezonunda RB Leipzig formasıyla Bundesliga'da 30 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı santrfor bu maçlarda 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Tüm kulvarlarda 32 maçta görev alan Rômulo, Almanya'daki ilk sezonunda Leipzig hücum rotasyonunda düzenli süre buldu.

1.93 metre boyundaki oyuncu; ceza sahasındaki fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, sırtı dönük oyunu ve bağlantı kurma becerisiyle klasik santrfor özelliklerini hareketli bir hücum profiliyle birleştiriyor.

Rômulo Süper Lig'de önemli takımlara karşı gol sevinci yaşadıRômulo Süper Lig'de önemli takımlara karşı gol sevinci yaşadı

RÔMULO KİMDİR?

Rômulo José Cardoso da Cruz, 8 Şubat 2002'de Brezilya'nın Marialva kentinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki sağ ayaklı futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor. 1.93 metre boyundaki oyuncunun güncel kulübü RB Leipzig.

Kariyerine Brezilya'da Maringá altyapısında başlayan Rômulo, daha sonra Athletico Paranaense forması giydi. Şubat 2024'te Göztepe'ye katılan golcü futbolcu, Süper Lig'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Göztepe'de hem gol hem asist üreten Brezilyalı santrfor, Ağustos 2025'te Almanya'nın yolunu tuttu. Leipzig, oyuncuyu Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko'nun ardından hücum hattına kazandırdı.

Rômulo imza atması halinde Galatasaray'ın hücum hattına güç katacakRômulo imza atması halinde Galatasaray'ın hücum hattına güç katacak

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray, Rômulo transferiyle forvet rotasyonuna genç, fizik gücü yüksek ve Süper Lig deneyimi bulunan bir oyuncu eklemeyi hedefliyor.

Brezilyalı santrforun uzun süreli Leipzig sözleşmesi, 30 milyon euroluk piyasa değeri ve Almanya'daki ilk sezonunda düzenli forma giymesi pazarlığı zorlaştırıyor. Yönetim, oyuncu cephesinin yaklaşımını ve Leipzig'in bonservis şartlarını gördükten sonra transferin yol haritasını belirleyecek.

Rômulo Göztepe'de adını duyurduRômulo Göztepe'de adını duyurdu

ROMULO'NUN PROFİLİ

KriterBilgi
Yaş24
UyrukBrezilya
MevkiSantrfor
Boy1.93 metre
KulüpRB Leipzig
Piyasa değeri30 milyon euro
Sözleşme sonu30 Haziran 2030
2025-2026 Bundesliga30 maç
Gol9
Asist4
Tahmini brüt maaş1.51 milyon euro
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Burak Zihni
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