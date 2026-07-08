Süper Lig'in eski golcüsü Galatasaray yolunda! Transfer için dev bonservis
Mauro Icardi ile sözleşme döneminin sona ermesinin ardından forvet planlamasına hız veren Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Rômulo’yu transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig’de Göztepe formasıyla çıkış yapan Brezilyalı santrfor için oyuncu cephesi ve Alman kulübüyle görüşme hazırlığında.
Galatasaray, yeni sezon öncesi forvet planlamasında sürpriz bir ismi transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların gündemine, Süper Lig'de Göztepe formasıyla çıkış yapan ve kariyerini RB Leipzig'de sürdüren Brezilyalı santrfor Rômulo girdi.
GALATASARAY'DA FORVET HAREKÂTI
Galatasaray, üst üste beşinci Süper Lig şampiyonluğunu kazanabilecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyebilecek geniş bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi. Arjantinli santrfor, 1 Temmuz itibarıyla Galatasaray kadrosundan ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçti.
Forvet rotasyonundaki yeni planlamayı oluşturan sarı-kırmızılıların listesine Rômulo da eklendi.
RÔMULO LİSTEDE
Galatasaray yönetimi, RB Leipzig forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı santrforun transfer şartlarını incelemeye başladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun temsilcisi ve Alman kulübüyle yapılacak görüşmeler öncesinde mali çerçeveyi oluşturacak.
Rômulo'nun genç yaşı, Süper Lig'i tanıması, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliği, Galatasaray'ın forvet planlamasında öne çıkan noktaları oluşturuyor.
Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ilgisi Almanya'daki transfer gündemine de taşındı. Rômulo, Leipzig'e katılmasından bir sezon sonra yeniden Türkiye bağlantılı bir transfer operasyonunun merkezine yerleşti.
GÖZTEPE'DEN 20 MİLYON EUROYA GİTTİ
Rômulo, Göztepe'de sergilediği performansın ardından Ağustos 2025'te RB Leipzig'e transfer oldu. Alman ekibi, Brezilyalı santrforla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Leipzig'in resmi tanıtımında oyuncunun uzun vadeli kadro planının önemli parçalarından biri olduğu vurgulandı.
Transferin yaklaşık 20 milyon euro ve bonuslarla gerçekleştiği Alman basınına yansıdı. Bu rakam, Göztepe tarihinin en önemli satışlarından birini oluşturdu.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Rômulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 24 yaşındaki futbolcu, RB Leipzig'e Ağustos 2025'te katıldı ve sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor.
Uzun süreli sözleşme ve yükselen piyasa değeri, transferin mali açıdan kolay bir süreç olmayacağını gösteriyor. Galatasaray'ın görüşmelerde bonservis formülü, ödeme planı veya farklı bir transfer modeli üzerinde çalışması gerekecek.
LEIPZIG'DE 9 GOL, 4 ASİST
Rômulo, 2025-2026 sezonunda RB Leipzig formasıyla Bundesliga'da 30 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı santrfor bu maçlarda 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
Tüm kulvarlarda 32 maçta görev alan Rômulo, Almanya'daki ilk sezonunda Leipzig hücum rotasyonunda düzenli süre buldu.
1.93 metre boyundaki oyuncu; ceza sahasındaki fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, sırtı dönük oyunu ve bağlantı kurma becerisiyle klasik santrfor özelliklerini hareketli bir hücum profiliyle birleştiriyor.
RÔMULO KİMDİR?
Rômulo José Cardoso da Cruz, 8 Şubat 2002'de Brezilya'nın Marialva kentinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki sağ ayaklı futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor. 1.93 metre boyundaki oyuncunun güncel kulübü RB Leipzig.
Kariyerine Brezilya'da Maringá altyapısında başlayan Rômulo, daha sonra Athletico Paranaense forması giydi. Şubat 2024'te Göztepe'ye katılan golcü futbolcu, Süper Lig'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Göztepe'de hem gol hem asist üreten Brezilyalı santrfor, Ağustos 2025'te Almanya'nın yolunu tuttu. Leipzig, oyuncuyu Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko'nun ardından hücum hattına kazandırdı.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray, Rômulo transferiyle forvet rotasyonuna genç, fizik gücü yüksek ve Süper Lig deneyimi bulunan bir oyuncu eklemeyi hedefliyor.
Brezilyalı santrforun uzun süreli Leipzig sözleşmesi, 30 milyon euroluk piyasa değeri ve Almanya'daki ilk sezonunda düzenli forma giymesi pazarlığı zorlaştırıyor. Yönetim, oyuncu cephesinin yaklaşımını ve Leipzig'in bonservis şartlarını gördükten sonra transferin yol haritasını belirleyecek.
ROMULO'NUN PROFİLİ
|Kriter
|Bilgi
|Yaş
|24
|Uyruk
|Brezilya
|Mevki
|Santrfor
|Boy
|1.93 metre
|Kulüp
|RB Leipzig
|Piyasa değeri
|30 milyon euro
|Sözleşme sonu
|30 Haziran 2030
|2025-2026 Bundesliga
|30 maç
|Gol
|9
|Asist
|4
|Tahmini brüt maaş
|1.51 milyon euro