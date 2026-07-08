Rômulo 20 milyon euroya RB Leipzig'e transfer oldu GÖZTEPE'DEN 20 MİLYON EUROYA GİTTİ Rômulo, Göztepe'de sergilediği performansın ardından Ağustos 2025'te RB Leipzig'e transfer oldu. Alman ekibi, Brezilyalı santrforla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Leipzig'in resmi tanıtımında oyuncunun uzun vadeli kadro planının önemli parçalarından biri olduğu vurgulandı. Transferin yaklaşık 20 milyon euro ve bonuslarla gerçekleştiği Alman basınına yansıdı. Bu rakam, Göztepe tarihinin en önemli satışlarından birini oluşturdu.

Rômulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO Rômulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 24 yaşındaki futbolcu, RB Leipzig'e Ağustos 2025'te katıldı ve sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor. Uzun süreli sözleşme ve yükselen piyasa değeri, transferin mali açıdan kolay bir süreç olmayacağını gösteriyor. Galatasaray'ın görüşmelerde bonservis formülü, ödeme planı veya farklı bir transfer modeli üzerinde çalışması gerekecek.

Rômulo Bundesliga'da geçen sezonu 9 gol 4 asistle tamamladı LEIPZIG'DE 9 GOL, 4 ASİST Rômulo, 2025-2026 sezonunda RB Leipzig formasıyla Bundesliga'da 30 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı santrfor bu maçlarda 9 gol attı ve 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda 32 maçta görev alan Rômulo, Almanya'daki ilk sezonunda Leipzig hücum rotasyonunda düzenli süre buldu. 1.93 metre boyundaki oyuncu; ceza sahasındaki fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, sırtı dönük oyunu ve bağlantı kurma becerisiyle klasik santrfor özelliklerini hareketli bir hücum profiliyle birleştiriyor.

Rômulo Süper Lig'de önemli takımlara karşı gol sevinci yaşadı RÔMULO KİMDİR? Rômulo José Cardoso da Cruz, 8 Şubat 2002'de Brezilya'nın Marialva kentinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki sağ ayaklı futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor. 1.93 metre boyundaki oyuncunun güncel kulübü RB Leipzig. Kariyerine Brezilya'da Maringá altyapısında başlayan Rômulo, daha sonra Athletico Paranaense forması giydi. Şubat 2024'te Göztepe'ye katılan golcü futbolcu, Süper Lig'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Göztepe'de hem gol hem asist üreten Brezilyalı santrfor, Ağustos 2025'te Almanya'nın yolunu tuttu. Leipzig, oyuncuyu Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko'nun ardından hücum hattına kazandırdı.