Kiryakos Miçotakis'in karın ağrısı belli oldu: Ege ve Akdeniz hezeyanı ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara'daki tarihi görüşmesinde CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı ve F-35 satışının yeniden değerlendirileceği müjdesi, Yunanistan'da adeta deprem etkisi yaratmıştı. Askeri dengelerin Türkiye lehine değişmesinden korkarak büyük bir panikle müttefiklerine sığınan ve "Açık savaş tehdidi altındayız" diyerek Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde ise tamamen farklı bir tutum sergiledi. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Yunan lider, geçmişteki panik havasının aksine bu kez Atina Deklarasyonu'nun ruhuna vurgu yaptı; kronik sorunlara rağmen iki ülkenin barış içinde bir arada yaşayabileceğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı diyaloğu sürdüreceklerinin mesajını verdi.
Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, sadece küresel diplomasiye değil, Türk-Yunan ilişkilerinde çarpıcı anlara sahne oldu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirve kapsamında özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirdiği tarihi görüşme Atina'da adeta deprem etkisi yaratmıştı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 satışının yeniden değerlendirileceğini açıklaması Ege'nin karşı kıyısına soğuk duş aldırdı. Askeri dengelerin değişmesinden korkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise büyük bir panikle müttefiklerine sığınarak, "Açık savaş tehdidi altındayız" ifadeleriyle Türkiye'yi hedef almıştı.
A Habere verdiği röportajda, Miçotakis; Ege'deki tek fikir ayrılığından kapı vizesi uygulamasına, Başkan Erdoğan ile yakalanan olumlu ivmeden Türk misafirperverliğine kadar dikkat çeken mesajlar verdi.
İLİŞKİLERDE "YAPICI VE VERİMLİ" DÖNEMİN ŞİFRELERİ
Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun kesintisiz sürmesi gerektiğine dikkat çeken Kiryakos Miçotakis, iki ülke arasındaki yeni dönemi şu sözlerle özetledi:
"Ben her zaman ülkelerimiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkinin destekçisi oldum ki bu aynı zamanda Atina Deklarasyonu'nun da ruhuydu."
İlişkilerin sadece masada kalmadığını, birçok boyutta somut ilerlemeler kaydedildiğini belirten Başbakan Miçotakis, özellikle iki başlığa dikkat çekti:
"Özellikle göçmenlik meselesinin yönetilmesi konusunda yol katettik ve sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok kişi Türkiye'den Doğu Ege adalarına hızlandırılmış kapı vizesi programı ile ziyaretçi olarak geliyor." Miçotakis, bu adımlarla iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik etkileşimin zirveye ulaştığını aktardı.
"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ TEK FİKİR AYRILIĞIMIZ DENİZ YETKİ ALANLARININ BELİRLENMESİ"
Ege ve Doğu Akdeniz'deki kronik sorunlara değinen Miçotakis, Atina'nın Yunan tezlerini savunarak şu ifadelerde bulundu:
Başbakan, "Daha önce Ankara ziyaretimde de çok net bir şekilde ifade ettiğim gibi, bizim tek fikir ayrılığımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki Deniz yetki alanlarının belirlenmesi" diyerek, "Bu uzun süredir devam eden sorunu uluslararası hukuk bağlamında ve deniz hukuku uyarınca çözmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.
"SORUNLARA RAĞMEN BARIŞ İÇİNDE YAN YANA YAŞAYABİLİRİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yakaladıkları çalışma disiplinine ve lider diplomasisine ayrı bir parantez açan Yunanistan Başbakanı, geçmişten gelen kronik problemlerin bugünkü iş birliği zeminini zehirlememesi gerektiğini savundu.
Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir ilişki için çalışmaya devam edeceğiz. 70'lere dayanan bu sorunu çözemesek bile, bu durum barış içinde bir arada yaşayamayacağımız ve gündemin diğer maddeleri üzerinde çalışamayacağımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Yunan Başbakan ayrıca, Türk parlamentosunun 90'lı yıllarda aldığı bazı kararların günümüz dünyasında artık bir yerinin olmadığını öne sürdü.
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNE VE TARİHİ NATO ZİRVESİNE ÖVGÜ
Ankara'daki dev organizasyondan ve Türkiye'nin ev sahipliğinden övgü dolu sözlerle bahseden Kiryakos Miçotakis, memnuniyetini gizleyemedi.
Kendisini her zaman evinde gibi hissettiğini belirten Başbakan, "Türkiye burada mükemmel bir NATO zirvesi düzenledi. Ben daima Türk misafirperverliğinden çok hoşnut kalıyorum" sözleriyle Türkiye'ye teşekkür etti.
Miçotakis, Türk ve Yunan halkları arasındaki insani bağların kuvvetlenmesinin geleceğin en büyük teminatı olduğunu vurguladı.