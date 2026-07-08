A Habere verdiği röportajda, Miçotakis; Ege'deki tek fikir ayrılığından kapı vizesi uygulamasına, Başkan Erdoğan ile yakalanan olumlu ivmeden Türk misafirperverliğine kadar dikkat çeken mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirdiği tarihi görüşme Atina'da adeta deprem etkisi yaratmıştı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 satışının yeniden değerlendirileceğini açıklaması Ege'nin karşı kıyısına soğuk duş aldırdı. Askeri dengelerin değişmesinden korkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise büyük bir panikle müttefiklerine sığınarak, "Açık savaş tehdidi altındayız" ifadeleriyle Türkiye'yi hedef almıştı.

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, sadece küresel diplomasiye değil, Türk-Yunan ilişkilerinde çarpıcı anlara sahne oldu.

"Ben her zaman ülkelerimiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkinin destekçisi oldum ki bu aynı zamanda Atina Deklarasyonu'nun da ruhuydu."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun kesintisiz sürmesi gerektiğine dikkat çeken Kiryakos Miçotakis, iki ülke arasındaki yeni dönemi şu sözlerle özetledi:

İlişkilerin sadece masada kalmadığını, birçok boyutta somut ilerlemeler kaydedildiğini belirten Başbakan Miçotakis, özellikle iki başlığa dikkat çekti:

"Özellikle göçmenlik meselesinin yönetilmesi konusunda yol katettik ve sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok kişi Türkiye'den Doğu Ege adalarına hızlandırılmış kapı vizesi programı ile ziyaretçi olarak geliyor." Miçotakis, bu adımlarla iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik etkileşimin zirveye ulaştığını aktardı.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ TEK FİKİR AYRILIĞIMIZ DENİZ YETKİ ALANLARININ BELİRLENMESİ"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kronik sorunlara değinen Miçotakis, Atina'nın Yunan tezlerini savunarak şu ifadelerde bulundu:

Başbakan, "Daha önce Ankara ziyaretimde de çok net bir şekilde ifade ettiğim gibi, bizim tek fikir ayrılığımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki Deniz yetki alanlarının belirlenmesi" diyerek, "Bu uzun süredir devam eden sorunu uluslararası hukuk bağlamında ve deniz hukuku uyarınca çözmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.