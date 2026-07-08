Fenerbahçe'den Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer çalımı! Milli yıldız listede

Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro PORTO İLE SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR Deniz Gül, 24 Ağustos 2024'te İsveç ekibi Hammarby'den Porto'ya transfer oldu. Portekiz temsilcisi genç santrfor için 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Milli futbolcunun Porto ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Porto'nun oyuncuyu düşük bir bedelle bırakması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin bonservis, kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama formüllerinden birini masaya getirmesi gündemde.

Deniz Gül Porto forması giyiyor LİGDE 5 GOL, 1 ASİST Deniz Gül, 2025-2026 sezonunda Portekiz Ligi'nde 29 karşılaşmada forma giydi. Genç santrfor bu maçlarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Toplam 1.170 dakika sahada kalan Deniz Gül, ligde yaklaşık 234 dakikada bir gol üretti. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası koşularıyla Porto hücumunda farklı bir santrfor seçeneği sundu.

Deniz Gül futbol hayatına İsveç'te başladı DENİZ GÜL KİMDİR? Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. 22 yaşındaki futbolcu 1,92 metre boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Ana mevkisi santrfor olan Deniz Gül, ihtiyaç halinde sağ kanatta da görev yapabiliyor. Futbola İsveç'te başlayan genç oyuncu; Stuvsta, Segeltorp, Brommapojkarna, AIK, Djursholm ve Hammarby altyapılarında forma giydi. Hammarby'deki performansıyla dikkat çeken Deniz Gül, 2024 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibinin resmi oyuncu profilinde genç futbolcu, fizik gücü yüksek ve modern santrfor özellikleri taşıyan bir oyuncu olarak tanımlanıyor.