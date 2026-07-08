Fenerbahçe'den Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer çalımı! Milli yıldız listede
Fenerbahçe, hücum hattını genç ve yerli bir santrforla güçlendirmek için Porto forması giyen Deniz Gül’ü transfer listesine aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Trabzonspor’un da takip ettiği milli futbolcu için Portekiz ekibiyle temaslara başladı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için Porto forması giyen Deniz Gül'ü transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray ve Trabzonspor'un da takip ettiği 22 yaşındaki milli santrfor için Portekiz ekibiyle temaslara başladı.
FENERBAHÇE'DEN DENİZ GÜL HAMLESİ
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hücum rotasyonuna genç, gelişime açık ve yerli statüsünde forma giyebilecek bir santrfor eklemek istiyor.
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transfer şartlarını öğrenmek için Portekiz ekibiyle masaya oturdu. Teknik heyet de genç santrforun kadroya katılmasına olumlu yaklaşıyor.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA TAKİPTE
Deniz Gül daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemine de geldi. Fenerbahçe'nin resmi temaslara başlamasıyla genç futbolcu için Süper Lig'deki transfer rekabeti hız kazandı.
Sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri kısa süre içinde ilerleterek Porto'nun bonservis beklentisini netleştirmeyi hedefliyor. Transferin gerçekleşmesi için son kararı oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Porto verecek.
PORTO İLE SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Deniz Gül, 24 Ağustos 2024'te İsveç ekibi Hammarby'den Porto'ya transfer oldu. Portekiz temsilcisi genç santrfor için 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Milli futbolcunun Porto ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Porto'nun oyuncuyu düşük bir bedelle bırakması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin bonservis, kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama formüllerinden birini masaya getirmesi gündemde.
LİGDE 5 GOL, 1 ASİST
Deniz Gül, 2025-2026 sezonunda Portekiz Ligi'nde 29 karşılaşmada forma giydi. Genç santrfor bu maçlarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Toplam 1.170 dakika sahada kalan Deniz Gül, ligde yaklaşık 234 dakikada bir gol üretti. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası koşularıyla Porto hücumunda farklı bir santrfor seçeneği sundu.
DENİZ GÜL KİMDİR?
Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. 22 yaşındaki futbolcu 1,92 metre boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.
Ana mevkisi santrfor olan Deniz Gül, ihtiyaç halinde sağ kanatta da görev yapabiliyor. Futbola İsveç'te başlayan genç oyuncu; Stuvsta, Segeltorp, Brommapojkarna, AIK, Djursholm ve Hammarby altyapılarında forma giydi.
Hammarby'deki performansıyla dikkat çeken Deniz Gül, 2024 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibinin resmi oyuncu profilinde genç futbolcu, fizik gücü yüksek ve modern santrfor özellikleri taşıyan bir oyuncu olarak tanımlanıyor.
A MİLLİ TAKIM'DA 2 GOL
İsveç'in alt yaş milli takımlarında oynayan Deniz Gül, daha sonra Türkiye'yi tercih etti.
Genç santrfor, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Yerli oyuncu statüsü ve milli takım tecrübesi, Fenerbahçe'nin transfer ilgisindeki önemli unsurlar arasında bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANI
Fenerbahçe, Deniz Gül'ü yalnızca mevcut sezon için değil, uzun vadeli kadro planlamasının da bir parçası olarak değerlendiriyor.
22 yaşındaki futbolcunun fizik özellikleri, potansiyeli ve birden fazla hücum bölgesinde oynayabilmesi teknik heyetin dikkatini çekti. Sarı-lacivertliler, Porto ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer için sunacağı mali modeli belirleyecek.
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi, Deniz Gül sürecindeki rekabeti artırıyor. Fenerbahçe yönetimi, görüşmelerde hızlı hareket ederek genç santrforu yeni sezon kadrosuna katmayı amaçlıyor.