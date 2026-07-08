NATO Zirvesi'nde ikili temaslar: Başkan Erdoğan Macron, Meloni ve Merz ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili temaslarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macron (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti MELONİ İLE TEMAS

Başkan Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Kabulde, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da eşlik etti. MERZ'LE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Takvim Kaynak Tercihleri