NATO Zirvesi'nde ikili temaslar: Başkan Erdoğan Macron, Meloni ve Merz ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi’ndeki ikili temaslarına devam etti. Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili temaslarını sürdürüyor.
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
MELONİ İLE TEMAS
Başkan Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.
Kabulde, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da eşlik etti.
MERZ'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.