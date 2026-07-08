Dünya liderleri Ankara'da! NATO zirvesinde ikinci gün: Başkan Erdoğan ve Rutte liderleri karşılayacak
NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri olan 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü Ankara'da gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda liderleri karşılayacak.
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NATO ZİRVESİ'NDE İKİNCİ GÜN
Zirve kapsamında liderler Külliye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda liderleri karşılayacak.
ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Zirvenin ilk gününde savunma sanayii, NATO-Ukrayna Konseyi kapsamındaki temaslar ile dışişleri ve savunma bakanlarının toplantıları öne çıktı. Çalışma yemekleri ve ikili görüşmelerle diplomasi trafiği devam etti.
Liderler, karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO Liderler Oturumu başlayacak.
İttifak'ın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak.
3 BİNE YAKIN BASIN MENSUBU TAKİP EDİYOR
NATO'nun tarihi Ankara Zirvesi'ne, NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. Toplantılarda ittifakın geleceğine yön verecek başlıklar ele alınıyor.
Liderler Külliye'ye ulaşırken, zirvenin medya hazırlıkları da eş zamanlı yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı 3 bine yakın basın mensubu için 'Uluslararası Medya Merkezi' olarak düzenlendi. Merkez, yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.
Zirveye katılan basın mensuplarına İletişim Başkanlığı tarafından hzırlanan ve Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının yer aldığı kitaplar da hediye edildi. O kitaplar arasında Başkan Erdoğan'ın NATO zirveleri sonrasında yaptığı basın açıklamalarının da bulunduğu kitap yer aldı.
RUTTE: İLK GÜN BÜYÜK BİR BAŞARI
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nin ilk gününü "büyük bir başarı" olarak niteleyerek, "Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturumun öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Hükümeti'ne ve Ankara sakinlerine teşekkür ederek, "Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Bu önemli bir zirve. Sizler çok nazik ev sahiplerisiniz." dedi.
İLK GÜN NELER YAŞANDI?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayisinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Duran, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına, Rusya-Ukrayna savaşının ve İran ile ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar da görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı."
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Zirve vesilesiyle Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdiğini anımsatan Duran, programın liderler arasındaki samimi diyaloğun ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.
Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.