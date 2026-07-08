Dünya liderleri Ankara'da! NATO zirvesinde ikinci gün: Başkan Erdoğan ve Rutte liderleri karşılayacak

NATO ZİRVESİ'NDE İKİNCİ GÜN

Zirve kapsamında liderler Külliye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda liderleri karşılayacak.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK



Zirvenin ilk gününde savunma sanayii, NATO-Ukrayna Konseyi kapsamındaki temaslar ile dışişleri ve savunma bakanlarının toplantıları öne çıktı. Çalışma yemekleri ve ikili görüşmelerle diplomasi trafiği devam etti.

Liderler, karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO Liderler Oturumu başlayacak.

İttifak'ın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak.





3 BİNE YAKIN BASIN MENSUBU TAKİP EDİYOR



NATO'nun tarihi Ankara Zirvesi'ne, NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. Toplantılarda ittifakın geleceğine yön verecek başlıklar ele alınıyor.

Liderler Külliye'ye ulaşırken, zirvenin medya hazırlıkları da eş zamanlı yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı 3 bine yakın basın mensubu için 'Uluslararası Medya Merkezi' olarak düzenlendi. Merkez, yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

Zirveye katılan basın mensuplarına İletişim Başkanlığı tarafından hzırlanan ve Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının yer aldığı kitaplar da hediye edildi. O kitaplar arasında Başkan Erdoğan'ın NATO zirveleri sonrasında yaptığı basın açıklamalarının da bulunduğu kitap yer aldı.