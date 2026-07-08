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Meloni ve Trump'ın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki fotoğraf kavgasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İkili arasındaki son karşılaşma Ankara'da düzenlenen NATO 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekiminde gerçekleşti. Meloni, Trump'ı gördükten sonra yüzüne bakmadı. Trump'ın ise Meloni'ye selam vermediği görüldü.

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Meloni ve Trump'ın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki fotoğraf kavgasında Ankara'da NATO Zirvesi'nde de devam ediyor.

Meloni yemeğe en geç gelen lider oldu (Haberin fotoğrafları Reuters, AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Meloni yemeğe en geç gelen lider oldu (Haberin fotoğrafları Reuters, AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İLK GÜN YEMEĞE GEÇ GELDİ

Video Oynatma İkonu Meloni ve Trump arasında soğuk rüzgarlar: Yüzünü bakmadı



Zirvenin ilk günü liderler onuruna verilen yemeğe Trump'la karşılaşmamak için geç geldiği iddia edilen Meloni bugün de aile fotoğrafında tavrını ortaya koydu.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Meloni ve Trump aile fotoğrafında karşılaştı. Meloni ve Trump aile fotoğrafında karşılaştı.

AİLE FOTOĞRAFINDA YÜZÜNE BAKMADI

İkili Ankara'da düzenlenen NATO 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekiminde karşılaştı. Meloni, Trump'ı gördükten sonra yüzünü çevirdi. Trump'ın ise Meloni'ye selam vermediği görüldü.

Meloni, Trump'ın yüzüne bakmadı.Meloni, Trump'ın yüzüne bakmadı.

TRUMP'TAN MELONİ'YE YARDIM TEPKİSİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." dediği sosyal medya paylaşımına ilişkin soru sorulan Trump, ilişkilerinin halihazırda kötü olduğunu ve İtalya'nın ABD'ye İran ve Hürmüz Boğazı konusunda yardım etmeyi reddetmesiyle daha kötüye gittiğini söyledi.

Meloni ve Trump aile fotoğrafına katıldı.Meloni ve Trump aile fotoğrafına katıldı.

İKİ LİDER ARASINDA "FOTOĞRAF" KAVGASI

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni'nin Trump'ın arkasından güldüğü görüldü. Meloni'nin Trump'ın arkasından güldüğü görüldü.

İTALYA ASLA YALVARMAZ

Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trumptan NATO Liderler Zirvesi öncesi Meloni paylaşımı! Fotoğraf tartışması yeniden alevlendi: Uzaklaştırma kararı gerekiyorTrumptan NATO Liderler Zirvesi öncesi Meloni paylaşımı! Fotoğraf tartışması yeniden alevlendi: Uzaklaştırma kararı gerekiyor

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

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