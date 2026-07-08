Meloni ve Trump'ın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki fotoğraf kavgasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İkili arasındaki son karşılaşma Ankara'da düzenlenen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekiminde gerçekleşti. Meloni, Trump'ı gördükten sonra yüzüne bakmadı. Trump'ın ise Meloni'ye selam vermediği görüldü.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki fotoğraf kavgasında Ankara'da NATO Zirvesi'nde de devam ediyor.
İLK GÜN YEMEĞE GEÇ GELDİ
Zirvenin ilk günü liderler onuruna verilen yemeğe Trump'la karşılaşmamak için geç geldiği iddia edilen Meloni bugün de aile fotoğrafında tavrını ortaya koydu.
AİLE FOTOĞRAFINDA YÜZÜNE BAKMADI
İkili Ankara'da düzenlenen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekiminde karşılaştı. Meloni, Trump'ı gördükten sonra yüzünü çevirdi. Trump'ın ise Meloni'ye selam vermediği görüldü.
TRUMP'TAN MELONİ'YE YARDIM TEPKİSİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." dediği sosyal medya paylaşımına ilişkin soru sorulan Trump, ilişkilerinin halihazırda kötü olduğunu ve İtalya'nın ABD'ye İran ve Hürmüz Boğazı konusunda yardım etmeyi reddetmesiyle daha kötüye gittiğini söyledi.
İKİ LİDER ARASINDA "FOTOĞRAF" KAVGASI
Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.
İTALYA ASLA YALVARMAZ
Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.
Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.
Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.